Hà Nội dừng cấp phép đào đường, vỉa hè dịp Tết Quý Mão

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan phải dừng cấp phép thi công (đào vỉa hè, đào đường) từ ngày 11/1/2023 (20 tháng chạp) đến ngày 29/1/2023 (mùng 8 tháng giêng).



Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện hoàn trả vỉa hè, đường, đảm bảo thuận lợi giao thông và vệ sinh môi trường trong dịp Tết.

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có trách nhiệm tăng cường phân luồng, tổ chức giao thông, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông; bảo đảm trật tự, an toàn tại các bến xe, bến tàu, nhà ga và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp đỗ, dừng phương tiện không đúng quy định, đi không đúng làn đường, phần đường quy định, chở quá tải, quá số người quy định; xử lý các điểm trông giữ xe trái phép, sai phép, thực hiện sai quy định về giá dịch vụ, vi phạm lòng đường, lề đường.

Về an ninh trật tự dịp Tết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn không gian mạng trên địa bàn thủ đô; đón Tết an toàn, tiết kiệm.

Hà Nội tạm dừng cấp phép thi công đường dịp Tết.

Ông Trần Sỹ Thanh cũng quán triệt việc không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của thành phố thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã và đảng ủy trực thuộc; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp bằng mọi hình thức.

Cùng với đó, các cán bộ, lãnh đạo thuộc UBND TP Hà Nội chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

Về việc giám sát các hoạt động lễ hội trong dịp Tết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu sắp xếp, kiểm tra việc thu phí , giá dịch vụ tại các điểm trông giữ xe, nhất là tại các điểm vui chơi công cộng, địa điểm tín ngưỡng đông người trên địa bàn; chủ động, phối hợp sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố tổ chức các hoạt động phục vụ Tết trên địa bàn…

>>> Mời độc giả xem thêm video Trở về Hà Nội 100 năm trước qua bộ ảnh cực quý hiếm: