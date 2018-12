Kẻ sát hại người tình và hành trình lĩnh án tử

Do có máu cờ bạc đỏ đen, Đặng Xuân Lợi đã dạt nhà, rồi làm quen và quan hệ ái tình vời bà trùm cờ bạc Trần Thị Lệ. Và rồi, cũng vì mâu thuẫn tiền bạc lên đến đỉnh điểm, Lợi đã xuống tay sát hại người tình đang mang thai.

Người đàn bà chết bất thường dưới ruộng

Đó là vụ án mạng gây rúng động dư luận xảy ra vào rạng sáng ngày 1.3.2013, người dân xã Vĩnh Tuy, Bình Giang, Hải Dương, bàng hoàng khi phát hiện xác một phụ nữ đang mang thai lập nằm cạnh thửa ruộng nằm ngay sát đường, cạnh xác có chiếc giày trái nên trình báo đến Công an huyện Bình Giang.

Thửa ruộng nơi phát hiện xác nạn nhân

Ngay lập tức lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường nơi phát hiện xác chết. Từ những vật chứng thu được tại hiện trường, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Bình Giang nhanh chóng xác minh được danh tính nạn nhân là Trần Thị Lệ, sinh 1977, ở xã An Châu, huyện Sơn Động, Bắc Giang, thường trú cùng chồng tại thị trấn Đáp Cầu, Bắc Ninh.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một số vật chứng như: 1 ví trong có giấy phép lái xe mang tên nạn nhân và 6,3 triệu đồng. Ban đầu, trinh sát nghi ngờ đây có thể là một vụ cướp tài sản, song trên người nạn nhân còn nhiều tiền, không có dấu hiệu lục soát, trang sức mang cũng không bị tháo.

Nơi phát hiện thi thể là cánh đồng vắng ít người qua lại, hơn nữa con đê qua cánh đồng quá nhỏ, nếu không phải người am hiểu địa bàn rất khó đi qua để gây án.

Vết đâm vào cổ nạn nhân có tính truy sát đến cùng, đây có thể là vụ giết người đã được chuẩn bị từ trước. Kết quả khám nghiệm cho thấy thủ phạm phải là nam giới, có sức khoẻ tốt mới gây ra được những vết đâm mạnh như vậy. Cách ăn mặc của nạn nhân cho thấy đây là người có tính cách mạnh mẽ, quan hệ xã hội rộng.

Hướng điều tra được tháo "nút thắt" khi một chủ nhà nghỉ ở huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, cách đó 3 hôm trước có một đôi trai gái đi ôtô 4 chỗ màu đen đến thuê phòng. Rạng sáng người phụ nữ lấy xe chở người đàn ông đi, nói đi Quảng Ninh, không quay trở lại.

Về lai lịch của nạn nhân, tại địa phương, Lệ được đánh giá là một công dân tốt, không vi phạm Pháp luật. Bố Lệ đi bước nữa sau khi đổ vỡ hôn nhân với người mẹ sinh ra Lệ. Với người vợ mới, bố Lệ sinh thêm một người con trai tên Trần Thế Hùng.

Mối quan hệ giữa hai chị em cùng cha khác mẹ của Lệ khá êm đẹp nếu không có phi vụ lừa tiền tỷ. Khoảng 1 năm về trước, Lệ trở về quê nhà và lừa của em trai hơn 1 tỷ đồng. Từ đó, Lệ tìm đủ lý do để trốn nợ, nhưng vì nể tình chị em nên Hùng không tố cáo đến cơ quan công an.

Sau khi lập gia đình, chuyển khẩu về quê chồng tại thị trấn Đáp Cầu thì người đàn bà này lại có nhiều đổi khác khi sa chân vào các chiếu bạc. Lệ còn thường xuyên thuê ô tô chuyên chở con bạc đến các sới bạc.

Lệ kiêm luôn vai trò “ngân hàng di động” của các con bạc với lãi suất cắt cổ. Lệ sống cùng người chồng tên Thái và con ở thị trấn Đáp Cầu, Bắc Ninh. Thế nhưng, người đàn bà này thường xuyên dạt nhà đến các sới bạc…

Án tử giành cho kẻ thủ ác

Cái chết của bà trùm cờ bạc Trần Thị Lệ nhanh chóng được cơ quan điều tra làm sáng tỏ. Đó là vào lúc gần 4h sáng cùng ngày, một người đàn ông xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên, dậy sớm lo việc thường nhật thì bất ngờ thấy chiếc xe ô tô BKS 29A-142.39 đỗ ven đường quốc lộ, ngay gần nhà mình.

Người cầm lái là Đặng Xuân Lợi đang cố tìm mọi cách để nổ máy nhưng vô vọng. Thấy vậy, người đàn ông tiến lại gần hỏi han và được Lợi nhờ đẩy chiếc xe hết xăng đến cây xăng Minh Đức, cách đó khoảng vài trăm mét.

Tuy nhiên, khi giúp Lợi đẩy chiếc xe, người đàn ông giật mình khi ngó vào trong xe và nhìn thấy chiếc giày phụ nữ cùng nhiều vết máu loang lổ trên ghế ngồi. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, người đàn ông kín đáo gọi điện thoại báo cho công an xã Minh Đức.

Chân dung kẻ thủ ác.

Tại cây xăng Minh Đức, Lợi luống cuống, không biết cách mở nắp bình xăng để mua nhiên liệu. Được sự trợ giúp của nhân viên cây xăng, Lợi loay hoay một lát cũng mở được nắp bình. Xăng được đổ đầy bình, Lợi thanh toán tiền nhưng chiếc xe vẫn chây ì không chịu nổ máy, như một “điềm gở” báo hiệu cuộc đào tẩu của kẻ giết người bất thành.

Khi chiếc xe chuyển bánh được vài chục mét khỏi cây xăng cũng là lúc lực lượng công an ập đến kiểm tra. Thấy vậy, Lợi lao khỏi xe nhưng bị lực lượng công an tóm gọn. Từ đó, chân dung kẻ giết người, cướp tài sản đã sa lưới.

Quá trình điều tra làm rõ: Đặng Xuân Lợi lbán than tổ ong nên vợ chồng có của ăn của để. Khi có chút lưng vốn, vợ chồng Lợi xoay sang kinh doanh bất động sản, sau đó là vận chuyển vật liệu xây dựng khiến hắn phất lên như diều gặp gió.

Có tiền, Lợi cũng đổ đốn lao vào cờ bạc. Ban đầu là đánh nhỏ, sau đó Lơi lân la vào các sới bạc lớn... Khi biết Lợi lao vào con đường cờ bạc, người vợ là Phạm Thị Soi hết lời khuyên can nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy. Lợi bỏ bê việc làm ăn, vùi đầu trong những canh bạc đỏ đen khiến tài sản gia đình lần lượt đội nón ra đi.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, năm 2011, vợ chồng Lợi đưa nhau ra tòa. Hai đứa con của Lợi, một trai và một gái về ở với mẹ, còn Lợi sống một mình. Phần tài sản còn lại sau khi được tòa phân xử, Lợi tiếp tục dùng để đánh bạc khiến hắn không còn tấc đất cắm dùi. Lợi buộc phải về quê ở với người mẹ đã bước vào cái tuổi thất thập cổ lai hy, đến đồng tiền mua gạo cũng phải đong chịu nhưng hắn vẫn không từ bỏ cờ bạc.

Rồi cái gì đến đã đến, vào ngày 28.2.2013, Lợi và Lệ cùng đi đánh bạc tại tỉnh Quảng Ninh. Lợi đánh bác đến 17h chiều thì quay về thuê phòng tại một nhà nghỉ ở huyện Cẩm Giàng. Trong lúc nằm chờ tại đây, trong đầu Lợi nghĩ đến việc xoay tiền bằng mọi giá...

Lợi hỏi vay tiền người tình để đi đánh bạc nhưng bị Lệ từ chối nên Lợi rắp tâm thực hiện hành vi tội ác đến cùng.

Cho đến rạng sáng ngày 1.3, Lợi nhờ Lệ chở về nhà bằng chiếc xe ô tô BKS 29A-142.39 do Lệ thuê của một công ty ở Hà Nội. Trên đường đi, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Khi đến đoạn đường đê liên thôn thuộc xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, Hải Dương (gần nhà Lợi), hai người tiếp tục xảy ra cãi cọ ngay trong xe ô tô.

Để tạo cớ mâu thuẫn, Lợi dùng tay huých mạnh vào người Lệ. Mâu thuẫn đến đỉnh điểm, hai bên vừa cãi chửi nhau, vừa giằng co, vật lộn trong xe khiến cốp xe ở gần vị trí lái bật tung.

Vừa lúc ấy, Lợi nhìn thấy cái kéo trong cốp xe bèn chộp lấy, đâm vào bụng Lệ. Mặc dù bị thương người tình đâm bất ngờ nhưng Lệ vùng vẫy thoát khỏi Lợi, mở cửa xe lết ra ngoài.

Trong cơn say máu, Lợi hung hãn lao tới đuổi theo Lệ, rồi hắn đâm liên tiếp vào mặt, vào mắt, vào đùi, vào bụng của Lệ cho đến khi nạn nhân không cử động được nữa.

Thấy Lệ đã chết, Lợi kéo lê xác nạn nhân, vứt xuống rìa thửa ruộng sát đường đê rồi lấy điện thoại di động của nạn nhân và tẩu thoát bằng chiếc xe nạn nhân thuê.

TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt bị cáo Đặng Xuân Lợi mức án tử hình về các tội: “giết người” và “cướp tài sản". Cờ bạc đã đẩy Lợi và cảnh khánh kiệt, gia đình ly tán, biến hắn thành kẻ sát nhân máu lạnh để rồi phải trả giá đắt bằng chính mạng sống của mình…