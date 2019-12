Kẻ phát tán clip nhạy cảm của Văn Mai Hương bị xử thế nào?

Xâm phạm nghiêm trọng đời tư Ngày 28/12, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip nhạy cảm của ca sĩ Văn Mai Hương khi thay trang phục tại nhà riêng. Những hình ảnh phát tán được cho rằng từ camera an ninh được lắp đặt trong nhà của ca sĩ. Cũng theo thông tin hiển thị những đoạn clip được ghi vào năm 2015 nhưng không hiểu vì lý do động cơ gì kẻ xấu đã tung lên mạng xã hội vào thời điểm này. Ngay khi những đoạn clip xâm phạm đời tư của ca sĩ Văn Mai Hương bị kẻ xấu tung lên mạng xã hội đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân giọng ca Cầu hôn. Thậm chí, theo chia sẻ của một số bạn bè thân thiết với Văn Mai Hương nữ ca sĩ nhắn tin cho một người ban có nội dung: “Bảo ơi em chỉ muốn chết thôi”. Hàng loạt nghệ sĩ như Trấn Thành, Dương Triệu Vũ, Jun Phạm, Á hậu Phương Nga, Trung Quân Idol, Á hậu Thụy Vân, Hoàng Thùy… đều vô cùng bức xúc lên án hành vi của kẻ xấu khi đột nhập hệ thống camera và tung clip nhạy cảm của ca sĩ Văn Mai Hương lên mạng xã hội. Đồng thời lên tiếng bảo vệ nữ đồng nghiệp, kêu gọi cộng đồng tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân khi tình trạng xâm phạm quyền riêng tư ngày càng phổ biến.

Không chỉ giới nghệ sĩ mà cộng đồng mạng xã hội cũng gay gắt lên án hành động hack camera và tung lên mạng của kẻ xấu. Nhiều người cho rằng, cảnh sát công nghệ cao cần vào cuộc, điều tra làm rõ đối tượng hack và phát tán video từ camera an ninh nhà Văn Mai Hương lên mạng , xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bởi đây là là một hành vi xâm phạm cả đời tư và danh dự, nhân phẩm của người khác.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, quyền nhân thân, quyền tự do hình ảnh, quyền riêng tư cá nhân là một trong những quyền cơ bản của công dân được hiến pháp và các văn bản pháp luật ghi nhận bảo đảm và bảo vệ. Mọi hành vi xâm hại trái pháp luật đến quyền tự do nhân thân, tự do hình ảnh, vi phạm quyền cá nhân công dân sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời cho rằng, ca sĩ Văn Mai Hương cần có đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an để điều tra xác minh làm rõ sự việc và có hình thức xử lý đối với đối tượng đã đăng clip riêng tư của ca sĩ này theo quy định pháp luật.

Bởi không chỉ Văn Mai Hương mà nhiều người khác đều sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề khi thấy hình ảnh khỏa thân, clip nhảy cảm của mình được đăng tải công khai lên mạng xã hội, lên các trang web đen. Hậu quả sẽ rất tệ hại nếu nạn nhân không giữ được cảm xúc, không có người động viên, giúp đỡ có thể dẫn đến tự sát, trầm cảm hoặc gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng đối với đời sống, công việc và sức khỏe.

“Nạn nhân là người của công chúng, vốn là người được nhiều người yêu mến thì một bức ảnh chưa kịp chỉnh sửa của họ bị lộ ra cũng khiến họ buồn rầu, lo lắng, những bức ảnh khỏa thân, clip nhảy cảm bị phát tán thì sự việc sẽ rất kinh khủng (trừ trường hợp một số người chưa nổi tiếng muốn tạo scandal để gây chú ý)”, luật sư Cường cho biết.

Do vậy, ca sĩ Văn Mai Hương hoàn toàn có quyền có đơn trình báo đến cơ quan công an để được xem xét giải quyết, xử lý đối tượng phát tán thông tin hình ảnh này theo quy định của pháp luật về các tội danh như: Tội làm nhục người khác theo Điều 155 BLHS, Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 326 BLHS hoặc Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác theo Điều 289 BLHS và Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 BLHS.

Kẻ phát tán clip nhạy cảm của Văn Mai Hương đối mặt tội danh nào?

Luật sư Cường cho rằng, với những hình ảnh khỏa thân, clip nhạy cảm thì tùy thuộc vào nội dung, dung lượng và số người truy cập mà hành vi này sẽ bị xem xét xử lý hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, tội làm nhục người khác hoặc tội truyền đưa các thông tin dữ liệu trái phép trên mạng internet…

Cụ thể, hành vi truy cập trái phép vào hệ thống thông tin, thư tín, điện tín của người khác, hành vi đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư cá nhân là trái quy định pháp luật vi phạm điều cấm quy định tại điều 8, điều 17 và điều 18 của luật An ninh mạng.

Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Với hành vi xâm phạm hệ thống camera, phát tán clip nhạy cảm, tùy thuộc vào hành vi cụ thể, hậu quả cụ thể, mục đích cụ thể của đối tượng mà đối tượng này có thể bị xử lý về một hoặc nhiều tội danh điều trên nếu hành vi thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Trường hợp ca sĩ Văn Mai Hương xác định có người vì thù ghét, mâu thuẫn mà đã đánh cắp, chiếm đoạt thông tin cá nhân những hình ảnh khỏa thân, những clip nhạy cảm rồi đưa lên mạng internet để làm nhục, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của nữ ca sỹ, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo quy định tại điểm e, khoản 2, điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015 với mức hình phạt từ 3 tháng đến 2 năm tù.

Nếu những hình ảnh, clip có nội dung dung tục, gợi dục, khiêu dâm, trái với truyền thống văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam thì hành vi này còn có dấu hiệu của Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo quy định tại điều 326, Bộ luật Hình sự 2015 với mức hình phạt là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cải tạo không gian giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Trường hợp hành vi gây hậu quả rất nghiêm trọng, có thể đối diện với mức hình phạt từ 7 đến 15 năm tù theo quy định tại khoản 3, Điều 326 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet những thông tin trái quy định của pháp luật nhằm thu lợi bất chính hoặc gây thiệt hại đến tài sản của người khác hoặc gây dư luận xấu đến tổ chức, cá nhân thì hành vi này cũng có thể bị xử lý hình sự về Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288 bộ luật hình sự năm 2015.

Mức phạt cho hành vi này là phạt tiền đến 200.000.000 đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì hình phạt có thể lên đến 7 năm tù.

Riêng hành vi chiếm quyền quản trị của người khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc xâm nhập trái phép vào phương tiện điện tử của người khác để chiếm quyền điều khiển, đánh cắp dữ liệu thì sẽ bị xử lý hình sự về Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác theo quy định tại Điều 289 Bộ luật hình sự năm 2015.

Mức hình phạt là phạt tiền có thể đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù đến 5 năm. Hình phạt cao nhất của tội danh này là 12 năm tù.

Luật sư Cường cho rằng, kẻ truy cập trái phép vào phương tiện điện tử của người khác và kẻ phát tán những hình ảnh này đều phải đối mặt với trách nhiệm hình sự. Nếu do mâu thuẫn thù oán, nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm của nữ ca sỹ thì con bị xử lý thêm về tội làm nhục người khác. Nếu có động cơ cá nhân, nhằm trả thù cá nhân thì sẽ bị xử lý về tội làm nhục người khác. Nếu trong các clip, hình ảnh có các cờ líp, hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy thì đối tượng tung clip sẽ bị xử lý hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Ngoài trách nhiệm hình sự đối với cá nhân thì con phải xem xét đến trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ camera giám sát. Nếu đơn vị này vi phạm các quy định về kinh doanh, thiếu trách nhiệm để nhân viên thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì cũng cần phải xem xét xử lý theo quy định của pháp luật và cũng cần lên án, tẩy chay các đơn vị kinh doanh thiếu đạo đức, vi phạm các quy định pháp luật như vụ việc nêu trên.