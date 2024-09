Kẻ cướp ô tô, tông hàng loạt xe có thể đối diện hình phạt nào?

Công an TP Cần Thơ đã thông tin chính thức vụ người đàn ông lái xe tải tông chết 2 người xảy ra trên địa bàn. Theo cơ quan Công an, khoảng 12h20 ngày 26/9, Công an Cần Thơ nhận tin báo đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn (31 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, Vĩnh Long) cướp một ô tô tải trong Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, sau đó bỏ chạy trên quốc lộ 91 khoảng 40 km. Khi đến quận Thốt Nốt, nghi can vòng xe quay về hướng cũ.

Tống Văn Hoàng Tuấn bị lực lượng chức năng khống chế.

Tuấn lái xe với tốc độ rất nhanh khoảng 20 km về phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, tông 2 xe máy và một ô tô, làm 2 người bị thương nặng. Hắn sau đó chạy đến trung tâm quận Thốt Nốt rồi quay đầu chạy ngược lại. Sự việc khiến người đi đường hoảng loạn. Đến đoạn qua phường Long Hưng, quận Ô Môn, Tuấn tông 4 xe máy làm 3 người bị thương, một người tử vong. Hắn phóng xe về hướng quận Bình Thuỷ, đến gần ngã ba giữa quốc lộ 91 và đường vào Khu công nghiệp Trà Nóc thì tông liên tục vào 6 ô tô (3 tải, 3 ôtô con), gãy trụ đèn mới dừng lại. Cảnh sát được huy động phong tỏa, nổ nhiều phát súng, khống chế Tuấn khi kẻ này cố thủ trong xe, lúc 13h30. Tổng quãng đường Tuấn bỏ chạy 70-80 km. Tổng cộng 6 nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, song đến 18h một nam thanh niên đã tử vong. Theo xác minh ban đầu, Tuấn sử dụng ma túy đá trong hai ngày 23 và 24/9.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của đối tượng này là rất manh động, gây nguy hiểm cho xã hội, tước đi mạng sống của một người và gây thương tích cho nhiều người, thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, rất có thể đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật do tác động bởi chất cấm, cơ quan điều tra sẽ làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Thông tin bước đầu cho thấy đối tượng đã có hành vi chiếm đoạt chiếc ô tô tải rồi bỏ chạy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ đây là hành vi cướp tài sản hay trộm cắp tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật về các tội danh tương ứng.

Trong quá trình truy đuổi, đối tượng này đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người chết, nhiều người bị thương, với hậu quả rất nghiêm trọng như vậy thì cơ quan điều tra có thể khởi tố về tội giết người nếu có căn cứ cho thấy đối tượng nhận thức được hậu quả nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi gây ra tai nạn giao thông. Ngoài ra hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thiệt hại đến tài sản, sức khỏe của nhiều người cũng cần được làm rõ, nếu thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của một tội độc lập thì sẽ xử lý thêm về tội danh này. Bởi vậy, trường hợp này đối tượng có thể bị xử lý về nhiều tội danh trong đó có các tội xâm phạm quyền sở hữu tài sản, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác và xâm phạm đến trật tự công cộng, an toàn công cộng.

Theo quy định tại điều 13 Bộ luật Hình sự, người phạm tội do bị ảo giác khi sử dụng trái phép chất ma túy hoặc sử dụng rượu bia, chất kích thích dẫn đến mất khả năng nhận thức vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, đối tượng này dương tính với chất ma túy nên cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy để xem xét xử lý đối với các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Dù là nguyên nhân gì chăng nữa thì rõ ràng hành vi của đối tượng này là rất nguy hiểm, xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ trong đó có quyền sở hữu tài sản, có tính mạng, sức khỏe của người khác và trật tự, an toàn công cộng. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ làm rõ từng hành vi vi phạm pháp luật theo nguyên tắc mỗi hành vi vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng, nếu hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm nào thì sẽ xử lý về tội danh đó, nếu nhiều hành vi vi phạm pháp luật có thể cấu thành tội phạm của các tội danh độc lập thì sẽ xử lý về nhiều tội danh. Trường hợp có một hành vi mà thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của nhiều tội danh thì sẽ xử lý ở tội danh có mức hình phạt nghiêm khắc hơn.