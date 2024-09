Đợt không khí lạnh về, miền Bắc có nơi nhiệt độ dưới 15 độ

Mùa đông năm nay ở miền Bắc được dự báo sẽ rét hơn, và điều này đã bắt đầu thể hiện từ những ngày đầu thu. Dưới tác động của hiện tượng La Nina, mùa đông sẽ có nhiều thay đổi so với năm ngoái, năm chúng ta chịu ảnh hưởng của El Nino. Đợt không khí lạnh đầu tiên đã xuất hiện ngay trong tháng 9, điều này khác biệt rõ rệt với tháng 9 năm ngoái, khi không khí lạnh không đến sớm như vậy. Hà Nội đêm và sáng các ngày 2 - 3/10 nhiệt độ giảm xuống 20 độ C. Ảnh minh hoạ. Nguồn KTĐT

Dự báo đợt không khí lạnh mới sẽ tràn xuống miền Bắc vào đêm 30/9, rạng sáng 1/10 có cường độ trung bình. Không khí lạnh xuống sẽ gây mưa và làm nền nhiệt giảm thấp về đêm và sáng, trời sẽ trở lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Dự báo mức nhiệt thấp nhất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ có thể giảm còn 19 - 20 độ C, vùng núi 16 - 18 độ C, các đỉnh núi cao như Đồng Văn, Mẫu Sơn, Sa Pa có thể xuống dưới 15 độ C, trời rét. Tại thủ đô Hà Nội đêm và sáng các ngày 2 - 3/10 nhiệt độ cũng giảm xuống 20 độ C.

Và trước khi không khí lạnh tràn về vào đêm 30/9, miền Bắc sẽ mưa giông, cục bộ có nơi mưa 51-100 mm trong hai ngày do hội tụ gió trên cao.