Hà Nội giảm nhanh số hộ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt

Chiều tối ngày 28/9, lũ sông Bùi, sông Đáy tiếp tục rút, nhiều khu dân cư ven sông thuộc huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức của Hà Nội thoát ngập lụt.

C ập nhật về tình hình ngập lụt, tại huyện Chương Mỹ, tính đến cuối ngày 28/9, trên địa bàn huyện còn 2.460 hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt; 1.103 hộ dân vẫn phải tạm ngừng cấp điện sinh hoạt do ngập lụt... Còn huyện Mỹ Đức, vào cuối giờ chiều ngày 28/9, trên địa bàn còn khoảng 121 hộ dân nước chưa rút khỏi nhà ở, ảnh hưởng 375 người; trong đó xã An Phú còn 30 hộ, xã Hợp Thanh 85 hộ, xã Hợp Tiến 6 hộ.

Trước đó khoảng 1 tuần, Hà Nội còn 12.948 người bị ngập lụt, tập trung ở các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai... Như vậy, đã có thêm khoảng chục nghìn người thoát cảnh ngập lụt , trở lại cuộc sống, sinh hoạt bình thưởng.