Kẻ cầm đầu web đồi trụy “Thiên địa” sẽ chịu mức án thế nào?

Công an tỉnh Nghệ An và các phòng chức năng công an tỉnh phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy với hơn 1,1 triệu thành viên. Bước đầu cơ quan chức năng làm rõ, nhóm đối tượng này trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu. Trong thời gian qua, thông qua website này, các đối tượng đã phát tán trên 19 triệu nội dung đồi trụy với hàng trăm triệu lượt truy cập.

Đối tượng Nguyễn Đức Vinh tại cơ quan Công an.

Bước đầu, cảnh sát xác định nhóm bị can đã thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng. Bước đầu cơ quan công an xác định có 12 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành liên quan đến hoạt động quản trị, vận hành đường dây nói trên do Nguyễn Đức Vinh (SN 1975, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) điều hành.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư luật Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo quy định tại khoản 4, Điều 3, Nghị định 178/2004/NĐ-CP, "đồi trụy" là sự thể hiện bằng hành động, hình ảnh, âm thanh, lối sống ăn chơi, tiêu khiển thấp hèn, xấu xa, hư hỏng đến mức tồi tệ về đạo đức, trái thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Tiến sĩ, luật sư luật Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho biết thêm, văn hóa phẩm đồi trụy tác động tiêu cực đến tư duy, nhận thức của con người, có thể khiến những người tiếp cận nó có những suy nghĩ và hành động tiêu cực, xâm phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác. Văn hóa phẩm đồi trụy làm ảnh hưởng đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục và có thể gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Vì vậy, những hành vi làm ra, sao chép, vận chuyển, lưu hành, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, không lành mạnh, trái với lối sống, đạo đức, thuần phong mỹ tục là những hành vi vi phạm pháp luật.

Những hành vi này làm cho các văn hóa phẩm đồi trụy được tạo ra, lưu giữ, truyền bá, phổ biến trong đời sống xã hội, tác động đến mọi chủ thể trong xã hội có thể làm phát sinh những suy nghĩ và hành động tiêu cực. Theo ông Cường, dưới góc độ pháp lý, hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, người thực hiện hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và phổ biến dưới 10 người tiếp cận, loại hình ảnh dưới 100 hình ảnh, loại sách báo dưới 50 ấn phẩm hoặc dạng dữ liệu điện tử có dung lượng dưới 1 GB mà chưa bị xử lý hình sự sẽ bị xử phạt hành chính 10 đến 20 triệu đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

"Còn nếu hành vi đến mức xử lý hình sự, đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo quy định tại Điều 326 Bộ luật hình sự. Tội danh này có mức phạt thấp nhất là phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Và mức hình phạt cao nhất là phạt tù từ 7 - 15 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 10 GB trở lên; Ảnh có số lượng 500 ảnh trở lên; Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng 200 đơn vị trở lên; Phổ biến cho 101 người trở lên.

Trong vụ án nêu trên, các đối tượng thực hiện hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy với số lượng đặc biệt lớn nên có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất tới 15 năm tù. Ngoài ra, với số tiền thu lợi bất chính sẽ bị tịch thu và xung vào công quỹ nhà nước. Các tài sản do phạm tội mà có, sử dụng vào mục đích tội phạm sẽ bị thu giữ. Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ tất cả các tổ chức cá nhân có liên quan đến hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy để xử lý theo quy định của pháp luật", luật sư Cường phân tích.