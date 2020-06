Kẻ cầm đầu 200 giang hồ áo cam náo loạn Sài Gòn khai gì?

Liên quan đến vụ “Vụ giang hồ 'áo cam' đập phá quán ốc ở Sài Gòn” như đã thông tin, ngày 9/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã bắt giữ đối tượng Tuấn B. (SN 1985, ngụ quận 6) - kẻ có vai trò cầm đầu vụ việc gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Video: 200 giang hồ áo cam đại náo TP HCM

Nguồn PLTPHCM

Theo đó, trinh sát công an bắt giữ Tuấn B. khi anh ta đang lẩn trốn ở tỉnh Ninh Thuận. Bước đầu, công an xác định Tuấn B. có vai trò cầm đầu vụ việc. Theo khai báo ban đầu, Tuấn B. khai do 1 đàn em của mình có mâu thuẫn với 1 người khác nên liên hệ thách thức với nhau.

Sau đó, cả 2 người này hẹn gặp nhau để “nói chuyện”. Khi nghe đàn em báo tin, Tuấn B. đã huy động hàng trăm đàn em để đi giải quyết. Do số lượng đàn em quá đông nên nhóm mặc áo cam để tránh đánh, chém nhầm.

Vì biết nhóm đối thủ hay tụ tập tại quán ốc Hương nên nhóm của Tuấn B. đã kéo đến đây. Do không tìm thấy nhóm đối thủ nên nhóm áo cam đã đập phá trong quán nhậu và tấn công khiến 1 thực khách bị thương.

Riêng nhóm đối thủ, khi biết nhóm áo cam đang đi tìm để ăn thua nên cũng đang quá trình kêu gọi, tập hợp lực lương, chuẩn bị hung khi để… huyết chiến. Tuy nhiên, công an địa phương đã phát hiện kịp thời nên đã ngăn chặn, không để xảy ra hỗn chiến đông người.

Liên quan đến vụ việc, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án về 3 hành vi “gây rối trật tự công cộng”, “huỷ hoại tài sản” và “cố ý gây thương tích”. Đồng thời, công an tạm giữ 15 người có liên quan đến vụ việc.