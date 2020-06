Rolls-Royce Phantom BKS14A-38888 thuộc sở hữu đại gia Quảng Ninh nào?

Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom mang biển số độc “tứ quý” 8 màu sơn vàng cát độc nhất vô nhị tại Việt Nam vừa bốc cháy đêm ngày 7/6 tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) thu hút sự quan tâm của dư luận và giới chơi xe và yêu xe. Bởi đây là chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên bốc cháy tại Việt Nam. Dư luận đặt câu hỏi, Rolls-Royce Phantom BKS14A-38888 thuộc sở hữu đại gia Quảng Ninh nào? Thông tin từ cơ quan đăng kiểm, chủ xe là bà Trương Thị Hồng Dung (trú tại Trần Phú, TP Móng Cái). Tuy nhiên, theo một nguồn tin khác cho hay, chủ nhân thực sự của siêu xe này là một đại gia khác ở thành phố Móng Cái, Quảng Ninh. Trước đó, đêm 7/6, tại khu vực đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú (TP Móng Cái), xe Rolls Royce Phantom bốc cháy dữ dội sau khi đâm vào tường nhà dân. Công an TP Móng Cái cho biết, khoảng 23h30 ngày 7/6, xe Rolls Royce Phantom mang biển kiểm soát 14A-388.88 do tài xế Trương Thành D. (38 tuổi, trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển đang lưu thông trên đại lộ Hòa Bình, thuộc phường Trần Phú thì bất ngờ bị mất lái, tông vào tường một nhà dân ven đường. Những người chứng kiến cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe trên đang lưu thông trên đường thì húc vào một biển báo, sau đó húc gãy 1 cây xanh rồi đâm vào tường, bốc cháy. Ngọn lửa phát ra từ khoang máy, lan nhanh bao trùm hết nửa xe và nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ chiếc xe, rất may người điều khiển phương tiện đã kịp thoát ra trước đó. Ngay khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Móng Cái đến hiện trường, ngọn lửa đã được khống chế sau 30 phút. Tuy nhiên, chiếc xe sang này bị bốc cháy chỉ còn trơ lại bộ khung. Đáng chú ý, phần nội thất chiếc xe trước khi bốc cháy được chủ nhân trang bị nhiều tuỳ chọn đắt giá như gỗ óc chó, da cao cấp kèm thảm để chân lông cừu, ghế ngồi đều có chức năng sưởi ấm. Tất cả đều bị thiêu trụi do vụ cháy. Thông tin từ cơ quan đăng kiểm, xe Rolls Royce Phantom mang biển kiểm soát 14A-388.88 được sản xuất tại Anh năm 2011, đăng ký lần đầu tại Việt Nam ngày 7/11/2011 và đăng kiểm lần cuối ngày 24/6/2019, xe sẽ hết hạn kiểm định vào ngày 23/6/2020. Trước khi mang biển Quảng Ninh 14A - 388.88, chiếc xe này đã từng mang các biển số 43A - 034.56 và 51G - 066.66. Rolls-Royce Phantom sở hữu khối động cơ V12, dung tích 6,75 lít, sản sinh công suất tối đa 453 mã lực ở vòng tua máy 5.350 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 720 Nm ở vòng tua 3.500 vòng/phút. Hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau, chiếc xe mất 5,7 giây để đạt 0-100 km/h. Cơ quan đăng kiểm cho biết, chủ xe Rolls-Royce Phantom BKS14A-38888 là bà Trương Thị Hồng Dung (trú tại Móng Cái). Tuy nhiên, một nguồn tin khác cho hay, chủ nhân thực sự của siêu xe này là một đại gia khác cũng ở TP Móng Cái.







Video Cận cảnh siêu xe Rolls Royce bốc cháy ngùn ngụt ở Quảng Ninh (Nguồn: VTC Now)

