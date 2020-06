Hỗn chiến học viên cai nghiện Tiền Giang: Bao vụ trốn, bắt con nghiện?

Chiều ngày 6/6, toàn bộ học viên khu A được phân công lao động đã kéo vào cổng chính của cơ sở cai nghiện ma túy thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành để gọi học viên của khu B ra đánh nhau. Trong quá trình hỗn chiến, một số học viên đã xông vào khu cắt cơn để phá cửa 4 phòng cho học viên nơi đây cùng tham gia đánh nhau và bỏ trốn theo đường dân sinh. Bước đầu, nguyên nhân của vụ việc được xác định là do xuất phát từ mâu thuẫn của học viên khu A và khu B. Sáng 7/6, các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang truy tìm 17 học viên bỏ trốn để đưa trở lại cơ sở cai nghiện ma túy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang. Ngoài ra, còn có 12 học viên khác bị nhập viện do đánh nhau giữa học viên hai khu. Trung tâm Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang nằm trên tỉnh lộ, cách quốc lộ 1 khoảng 5km. Nơi này đang quản lý, điều trị bệnh, dạy nghề cho hơn 650 học viên. Trước đó, ngày 6/2/2020 cơ sở này cũng đã xảy ra tình trạng học viên cai nghiện ma túy trốn trại. Theo đó, lợi dụng việc chuyển cơm từ khu này qua khu khác, khoảng 30 người trong nhóm học viên cai nghiện ma túy bất ngờ xô ngã nhân viên chuyển cơm rồi la hét, tràn ra khỏi cổng trại. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, có 31 học viên của cơ sở cai nghiện bỏ trốn theo đường dân sinh, trong đó có 26 học viên trong tỉnh Tiền Giang và 5 học viên ở ngoài tỉnh như Long An, Cần Thơ, Cà Mau... Ngay sáng 7/2, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã đưa 23 trong khoảng 31 học viên bỏ trốn trở lại cơ sở cai nghiện ma túy của Sở Lao động - thương binh và xã hội Tiền Giang. Trước đó, chiều 20/11/2019, Công an tỉnh Tiền Giang phải huy động hàng trăm cảnh sát hình sự, cơ động và công an huyện Châu Thành đến hiện trường dọc quốc lộ 1 để truy bắt 119 học viên cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang bỏ trốn. Một số học viên lấy xe máy của người dân hai bên đường để trốn chạy, số khác chạy bộ lên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Tháng 8/2018, 200 học viên tại cơ sở này cũng đã tấn công cán bộ trung tâm, sau đó tràn ra quốc lộ. Lực lượng chức năng mất nhiều ngày sau đó mới đưa hết nhóm học viên trở lại trại. Tại Hải Phòng, chiều 14/9/2014, Trung tâm tâm cai nghiện thuộc Trung tâm giáo dục và lao động xã hội Hải Phòng (Xã Gia Minh, Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã bị vỡ trận khi hàng trăm học viên đang cai nghiện tại trung tâm, vượt qua đội bảo vệ để bỏ trốn ra khỏi trại. Khi có sự can thiệp của cơ quan chức năng, một số quay trở lại cơ sở, số còn lại xếp hàng đi về ôn hòa trên đường. Học viên cơ sở Hải Phòng cũng gây rúng động khi có hơn 500 học viên đang cai nghiện ma túy đã tự ý rời khỏi trung tâm tối 16/5/2010. Đoàn học viên này đã kéo nhau đi bộ chừng 10 km về đến trung tâm huyện An Lão, rồi "giải tán". Trong quá trình tự ý rời khởi trung tâm, 500 học viên đã đánh trả các cán bộ của trung tâm và công an.>>> Mời độc giả xem thêm video: Hơn 100 học viên cai nghiện trốn trại đột nhập vào nhà dân trộm tài sản| VTC14

