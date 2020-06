Tin nóng ngày 7/6: Rộ tin sư thầy "xin tý khí" sắp quay lại chùa sau khi xả giới

1. Rộ tin sư thầy "xin tý khí" sắp quay lại chùa sau khi xả giới : Sau khi sư thầy Thức Thanh Toàn bị tố gạ tình phóng viên hoàn tục, chùa Nga Hoàng hiện vẫn chưa có chủ trì mới. Dù sư thầy Thích Huệ Tịnh được Giáo hội Phật giáo huyện Tam Đảo cũng như Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc, cắt cử về chăm nom và hướng dẫn các phật tử tiếp tục tu tâm nhưng bị 1 nhóm người cản trở. Hiện mọi việc lớn nhỏ trong chùa Nga Hoàng do phật tử Trần Thị Lĩnh (đệ tử thân thiết của sư Toàn trước đó) cai quản. Bà Lĩnh cũng là người "quyền lực" nhất chùa Nga Hoàng. Bà Lĩnh cùng một vài phật tử khác nhiều lần đuổi các sư thầy đi với lý do tài sản chùa Nga Hoàng do sư Toàn bỏ tiền ra xây dựng và tái tạo, mọi thứ trong chùa đều là của sư Toàn nên bà Lĩnh cai quản và khóa hết cửa các gian phòng trong chùa. Các sư thầy sư ở đây bị vu khống chúng tôi đến cướp chùa, cướp chỗ của thầy Toàn và cắt điện, cắt nước, nhà bếp bị khóa, nhà vệ sinh cũng bị khóa cũng như tìm cách đuổi đi. Nhóm người này cho biết, sư Toàn chuẩn bị quay lại chùa nên giữ chùa chờ sư về. 2. Bố nữ sinh giao gà ở Điện Biên kiến nghị không tử hình 6 bị cáo: Trong đơn kháng cáo, ông Cao Văn Hường (cha của nữ sinh giao gà bị sát hại Cao Mỹ Duyên) kiến nghị toà phúc thẩm xem xét không tử hình 6 bị cáo để đảm bảo tính nhân văn và còn nhiều điều cần làm rõ. 3. Hai ô tô đối đầu trên quốc lộ 1A: Vụ tai nạn xảy giao thông ra lúc sáng sớm trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Vân Thủy (Chi Lăng). Nguyên nhân ban đầu là hai xe 7 chỗ đi ngược chiều va chạm nhau. Hậu quả một người bị thương nặng, tại hiện trường 2 xe ô tô hư hỏng phần đầu. 4. Khởi tố vụ hàng trăm giang hồ đập phá quán ăn: Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Đồng thời, tạm giữ nhiều đối tượng liên quan để điều tra vụ việc hàng trăm thanh niên mặc đồng phục "áo cam" dùng hung khí đập phá một quán ăn trên địa bàn. Theo cơ quan điều tra, khoảng 20h30 ngày 5/6, tại quán nhậu Ốc Hương, số 86-88 đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân do anh Nguyễn Văn Quí làm chủ, khoảng 200 thanh niên đi trên xe máy (đa số khoác áo màu cam) cầm dao tự chế, chĩa ba ngạnh đến chửi vọng vào trong quán. Một số đối tượng xông vào trong quán đập phá đồ đạc, dùng vỏ chai bia đập vào đầu một khách ngồi nhậu. Sau đó nhóm thanh niên trên lên xe và cùng nhau bỏ đi theo hướng phường Bình Trị Đông B. Từ thời điểm tụ tập trước quán đến khi các đối tượng bỏ đi diễn ra nhanh chóng. 5. Bắt giam Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Hồng Uy: Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt giam ông Đinh Hồng Hải, Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Hồng Uy về “tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ông Hải có hành vi sử dụng hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của Công ty cổ phần Otran miền Nam vay tại Ngân hàng BIDV - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng. 6. Ăn bớt thời gian, tàu du lịch bị đình chỉ hoạt động: TP Hạ Long, Quảng Ninh vừa đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa không cấp phép rời cảng đối với tàu Hải Anh 10 trong 90 ngày do phát hiện tàu này ăn bớt thời gian lịch trình của khách. Theo một tài khoản Facebook, cơ sở lưu trú OYO Hải Anh VIP (phường Bãi Cháy) tự ý hủy phòng không thông báo cho khách, tàu Hải Anh 10 có dấu hiệu tăng giá vé tham quan vịnh Hạ Long, "ăn bớt" thời gian lịch trình của khách. Qua xác minh, cơ quan chức năng xử phạt Công ty TNHH TM&DV Hải Anh VIP 4 triệu đồng do không thông báo trước khi đi vào hoạt động, tàu Hải Anh 10 đã xuất phát muộn 30 phút và vi phạm lỗi thu tiền cao hơn giá thỏa thuận theo hợp đồng đã ký (tổng số tiền thu của khách là 2 triệu đồng). >>> Xem thêm video: Cao tốc Hạ Long Hải Phòng Dừng xe trên cao tốc, nghi dùng súng săn bắn chim hoang dã

