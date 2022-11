Kẻ 2 tiền án, lợi dụng người nhà bệnh nhân ngủ say để ăn trộm

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Lê Văn Đạt (SN 1995, trú tại xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra của cơ quan Công an, ngày 25/10, Lê Văn Đạt vào Bệnh viện Bạch Mai xem có ai sơ hở để trộm cắp tài sản. Đối tượng giả làm người nhà đi chăm bệnh nhân rồi lang thang các khu vực sảnh của bệnh viện để tìm kiếm “con mồi”.

Lê Văn Đạt tại cơ quan Công an.

Đến nửa đêm, Đạt phát hiện một người đàn ông đang ngủ say nên đã trộm chiếc điện thoại Redmi 9A, rồi đi bộ ra khu vực cổng chính bệnh viện. Thấy chiếc điện thoại không cài mật khẩu, đối tượng đã xóa hết các dữ liệu rồi thuê “xe ôm” chở đi bán. Gã đến một cửa hàng điện thoại ở gần bến xe Giáp Bát và bán được 800.000 đồng.

Về phần nạn nhân, quê ở huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình, đưa người thân xuống Hà Nội khám điều trị bệnh. Sau khi phát hiện bị mất tài sản, người này đã đến Công an phường Phương Mai trình báo sự việc.

Đến ngày 30/10, Đạt tiếp tục quay lại Bệnh viện Bạch Mai lang thang định đi “kiếm ăn” thì bị lực lượng bảo vệ và Công an phường Phương Mai bắt giữ. Tại cơ quan Công an, đối tượng tỏ ra là kẻ lọc lõi, liên tục khai quanh co, chối tội. Tuy nhiên, bằng các tài liệu chứng cứ xác thực, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi của Lê Văn Đạt.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Lê Văn Đạt có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 9/2021. Tuy nhiên, sau khi ra tù, Đạt không tu tỉnh làm ăn bắt đầu cuộc sống mới, mà tiếp tục lang thang trộm cắp tài sản .