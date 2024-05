Lai Châu: Bắt đối tượng bỏ chạy vứt ma túy vào nhà dân

Ngày 17/5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Than Uyên vừa ra quyết định tạm giữ một người về hành vi tàng trữ ma túy.

Đối tượng Vàng A Trừ thời điểm bị Công an bắt giữ.

Chiều 16/5, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Than Uyên và Công an thị trấn Than Uyên làm nhiệm vụ tại khu vực Bản Đông, xã Mường Than thì phát hiện người đàn ông đi xe máy không biển số, có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, người này không chấp hành mà quay xe bỏ chạy, vứt một gói nilon vào vườn nhà dân ven đường. Công an huyện Than Uyên đã khống chế, bắt giữ người đàn ông, thu giữ tang vật là một gói nilon trong có chứa chất bột vón cục màu trắng (nghi là ma túy).

Người đàn ông khai với công an, tên Vàng A Trừ (41 tuổi, ngụ xã Tà Mung), vừa mua gần 8g heroin về sử dụng thì gặp công an nên bỏ chạy. Công an huyện Than Uyên tạm giữ Vàng A Trừ để tiếp tục điều tra.