Bắt 2 nam thanh niên cướp tài sản của người phụ nữ đi đường

Ngày 17/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Khổng Văn Kiên (SN: 2005, HKTT: Xuân Hoà, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Quốc Toản (SN: 2005, HKTT: Yên Thạch, Sông Lô, Vĩnh Phúc) về tội Cướp giật tài sản.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 19h37 ngày 17/3, chị X. (SN: 1981, HKTT: Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội) điều khiển xe máy chở anh T. (SN: 1981, HKTT: Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội). Khi đến đoạn đường gần chợ Đình ở thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội thì bất ngờ bị 2 đối tượng điều khiển xe máy Honda Wave, không lắp biển kiểm soát đi từ phía sau vượt lên giật 1 chiếc ví cầm tay để trong túi áo khoác của chị X.

Bên trong chiếc ví có 1 điện thoại iPhone 12 Promax, 300.000 đồng tiền mặt và một số giấy tờ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Mê Linh đã khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Đến ngày 29/4, Công an huyện Mê Linh tiến hành triệu tập 2 nghi phạm là Khổng Văn Kiên và Nguyễn Quốc Toản lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an huyện Mê Linh đang củng cố hồ sơ, xử lý 2 đối tượng cướp tài sản của người phụ nữ đi đường theo quy định của pháp luật.