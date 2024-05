Hà Nội:Bắt quả tang người nước ngoài trộm tiền trên phố cổ

Ngày 17/5, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Liao Jiang Tao (SN 1965, trú tại quận Tượng Sơn, TP Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo tài liệu của cơ quan Công an, khoảng 17h30 ngày 30/4 ông Suzuki Kenichiro cùng vợ là bà Suzuki Kaori (cùng sinh năm 1970, quốc tịch Nhật Bản) nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch và ở tại một khách sạn trên địa bàn phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm.

Đối tượng Liao Jiang Tao cùng tang vật vụ án.

Trong quá trình tham quan, hai du khách Nhật có tản bộ đến quán cà phê địa chỉ tại số 116 Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc để uống nước. Khi cả hai đang đứng tại vỉa hè trước cửa quán để xem đồ thì có 3 đối tượng nam giới người nước ngoài đi sát phía sau lưng của ông Suzuki Kenichiro. Một đối tượng mặc áo sơ mi trắng, tay phải cầm ô và một đối tượng mặc áo phông màu xanh cầm quạt trên tay phải che hai bên để đối tượng còn lại móc trộm chiếc ví da màu nâu đen của ông Suzuki Kenichiro.

Trộm cắp trót lọt, các đối tượng truyền tay nhau định tẩu tán chiếc ví nhưng bất ngờ bị chị N.T.M.T. (SN 1981, ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bán hàng gần đó phát hiện liền tri hô. Biết bị bại lộ, các đối tượng liền ném chiếc ví lại hiện trường rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, một trong ba đối tượng chính là Liao Jiang Tao đã bị anh N.M.Q (sinh năm 1979, ở phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội) lao vào quật ngã và báo cho Công an phường Hàng Bạc.

Nhận được thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành điều tra làm rõ. Đồng thời thu giữ chiếc ví của ông Suzuki Kenichiro, bên trong có 65.000 yên Nhật, tương đương hơn 10 triệu đồng để làm thủ tục trao trả cho bị hại. Tại cơ quan Công an, bước đầu Liao Jiang Tao không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng lời khai của nhân chứng, Công an quận Hoàn Kiếm xác định, hành vi của Liao Jiang Tao đủ cấu thành tội phạm.

Hiện vụ bắt quả tang người nước ngoài trộm tài sản trên phố cổ đang tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.