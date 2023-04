Hưng Yên: Tỉnh yêu cầu dừng hoạt động, chợ nông sản Sông Hồng “bất tuân”

“Hưng Yên: Chưa cấp phép, chợ nông sản Sông Hồng ngang nhiên hoạt động”, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo làm rõ. Sau khi Báo Tri thức và Cuộc sống đăng tải loạt bài viếtSở Công Thương tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo làm rõ.

Sau đó, UBND tỉnh Hưng Yên đã phát đi văn bản số 89/TB-UBND về việc này. Cụ thể, ngày 20/3/2023, tại cuộc họp giao ban, UBND tỉnh đã có ý kiến về việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, khai thác và quản lý đối với chợ nông sản Sông Hồng của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ.

UBND tỉnh Hưng Yên có ý kiến chỉ đạo: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Yên Mỹ kiểm tra việc dựng 7 lán che tại chợ nông sản Sông Hồng, xử lý vi phạm (nếu có) hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

UBND huyện Yên Mỹ kiểm tra, chịu trách nhiệm đối với việc đảm bảo các điều kiện hoạt động kinh doanh, khai thác chợ nông sản Sông Hồng; yêu cầu dừng hoạt động chợ và chỉ cho phép hoạt động trở lại khi đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Chợ nông sản Sông Hồng của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp lệnh dừng của UBND tỉnh Hưng Yên.

Tuy nhiên, g hi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/4/2023, khu đất chợ nông sản Sông Hồng rộng chừng 19.673 m2 đã được trải bê tông nhựa, xây dựng khu kinh doanh ngoài trời đều được phủ mái che với kết cấu bằng thép và tôn lạnh. Hàng chục lượt xe ô tô chở hàng hóa tấp nập ra vào cổng chợ cùng với hàng trăm tiểu thương hoạt động bốc xếp, mua bán nông sản như chưa từng có “lệnh” dừng hoạt động.

Cũng trong ngày 18/4, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Văn Thơ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên cho biết: “Trên cơ sở nội dung báo cáo và đề xuất của Sở Công Thương, UBND tỉnh Hưng Yên đã không cho chợ nông sản Sông Hồng hoạt động vì chưa đủ điều kiện”.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên cũng cho biết, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Xây dựng và UBND huyện Yên Mỹ kiểm tra lại việc xây dựng chợ có đúng thiết kế hay không, có ảnh hưởng đến giao thông và mỹ quan hay không. Từ đó có đề xuất với UBND tỉnh.

Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên đề xuất, yêu cầu tháo dỡ công trình không phép của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng, nhưng đến nay vẫn chưa có cơ quan chức năng nào "động tay"

Trao đổi với PV, ông Đặng Xuân Lương, Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ cho biết, đã có sự chỉ đạo, yêu cầu của UBND tỉnh về việc dừng hoạt động chợ nông sản Sông Hồng của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng từ tháng 3/2023. Tuy nhiên, vị này cũng thừa nhận chợ vẫn hoạt động vì “chờ ý kiến của UBND tỉnh” và “tránh trường hợp 2 lần tạm dừng” (!?).

Theo Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ, sau văn bản thông báo số 89/TB-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Yên Mỹ đã có văn bản đề nghị cho phép hoạt động kinh doanh nông sản của nhân dân tại Khu kinh doanh ngoài trời có mái che thuộc Dự án Khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản cho đến khi chủ đầu tư xây dựng hoàn thiện các hạng mục và được cấp phép hoạt động chợ theo quy định.

“Quan điểm của tỉnh là đồng ý, nhưng phải đợi văn bản mất mấy hôm...thư thư cho anh”, ông Đặng Xuân Lương, Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ nói và đề nghị PV Báo Tri thức và Cuộc sống đợi thêm một thời gian để có văn bản của UBND tỉnh Hưng Yên.

Chợ nông sản Sông Hồng hoạt động tấp nập ngày 18/4/2023.

Trước đó, trong văn bản báo cáo gửi UBND tỉnh Hưng Yên ngày 9/3/2023, Sở Công Thương cho biết, Công ty CP xây dựng thương mại và vật liệu Sông Hồng được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật là ông Lương Duy Tân, Chủ tịch HĐQT. Công ty đang thực hiện dự án “Khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản” tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Về hoạt động kinh doanh, khai thác, quản lý chợ, Sở Công Thương Hưng Yên báo cáo: Tại thời điểm kiểm tra, phần đất thương mại dịch vụ có diện tích 19.673 m2 đã được trải bê tông nhựa asphalt, xây dựng khu kinh doanh ngoài trời có mái che, gồm 07 lán che có kết cấu bằng thép và tôn lạnh, hiện tại có 145/212 điểm kinh doanh đã có tiểu thương đăng ký, có khoảng 30 tiểu thương đang kinh doanh rau, củ, quả.

Tuy nhiên, Công ty chưa cung cấp được giấy phép xây dựng, văn bản xác nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hạng mục công trình.

Sở Công Thương cũng thẳng thắn báo cáo rõ UBND tỉnh Hưng Yên về những vi phạm của Công ty cổ phần xây dựng thương mại và vật liệu Sông Hồng. Cụ thể: “Tại phần đất thương mại dịch vụ Khu kinh doanh ngoài trời có mái che do Công ty cho phép các hộ tiểu thương lắp dựng 07 lán che có kết cấu bằng thép vào tôn lạnh, các hộ tiểu thương đang kinh doanh các hàng hóa là rau, củ, quả. Công ty chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng, văn bản xác nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Việc Công ty cho các hộ tiểu thương mượn địa điểm kinh doanh buôn bán tại khu đất thuộc dự án tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại khu vực kinh doanh buôn bán”.

Đánh giá toàn diện những bất cập tại chợ nông sản Sông Hồng, Sở Công Thương đã yêu cầu Công ty CP xây dựng thương mại và vật liệu Sông Hồng dừng ngay hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại khu đất thuộc dự án “Khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản” của Công ty.

Đồng thời, đề nghị Công ty khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, xây dựng các hạng mục công trình chợ nông sản và chỉ được đưa công trình Chợ nông sản đi vào hoạt động sau khi đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Sở Công Thương cũng đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên xem xét, chỉ đạo Công ty cổ phần xây dựng thương mại và vật liệu Sông Hồng chỉ đạo các hộ tiểu thương tháo dỡ 07 lán che có kết cấu bằng thép và tôn lạnh và dừng ngay hoạt động kinh doanh buôn bán tại khu vực đất dự án của Công ty để đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.

Tối 7/1/2023 (trước Tết Nguyên đán Quý Mão), Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng đã tổ chức lễ khai trương chợ nông sản Sông Hồng với sự có mặt của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên, một số sở ban ngành tỉnh và chính quyền địa phương huyện Yên Mỹ. Dù đây là công trình chưa cấp giấy phép và chưa đủ điều kiện đưa vào hoạt động. Ông Lê Khắc Bình, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng cũng cho biết: “Trước Tết, Công ty tổ chức khai trương lấy ngày và có kêu gọi bà con đến để thêm phần tưng bừng. Sau đó, bà con đăng ký xin vào khu chợ để tránh nguy cơ TNGT và tránh bị cơ quan công an xử lý khi lấn chiếm lòng, lề đường. Chúng tôi yêu cầu bà con dựng lán đúng theo thiết kế của công ty để tránh trường hợp phá đi làm lại. Công ty cũng tạo điều kiện cho các tiểu thương khi chưa thu phí bất kỳ khoản nào và cam kết cho mượn tạm chỗ bán trong 2 năm”.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hải Dương: Cận cảnh chợ tiền tỷ Phú Lộc để không, bất ngờ lý do: