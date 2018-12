Hưng Yên: Đang truy bắt “ông trùm” đường dây lô đề “khủng“

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Hưng Yên đang truy tìm “ông trùm” lô đề Nguyễn Ngọc Trang – kẻ cầm đầu đường dây ghi lô, đề, cá độ bóng đá với quy mô lớn tại Hưng Yên.

Ngày 20/12, Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông tin về việc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời triệt phá đường dây ghi lô, đề, cá độ bóng đá với quy mô lớn.



Thông tin ban đầu về vụ án, vào khoảng 18h ngày 14/12/2018, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Văn Lâm và Công an các xã Lạc Đạo, Trưng Trắc (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) chia thành các tổ công tác, đồng loạt bắt giữ tại 4 đầu mối trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức ghi số lô, đề, cá độ bóng đá trên địa bàn các xã Lạc Đạo, Trưng Trắc của huyện Văn Lâm.

Theo đó, tại nơi ở của Nguyễn Ngọc Trang (SN 1966, trú tại thôn Cầu, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm), tổ công tác bắt quả tang vợ của Trang là Nguyễn Thị Hòa (SN 1973) đang bán số lô, đề cho 2 đối tượng. Tại chỗ thu giữ của các đối tượng một bảng tổng hợp ghi số lô, đề và 2 cáp ghi lô, đề có tổng giá trị 15.994.000 đồng; 26.070.000 đồng tiền mặt cùng một số vật chứng có liên quan.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Tương tự tại 3 điểm ghi lô đề khác của Dương Văn Chín (SN 1975, trú tại thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm), Dương Văn Ký (SN 1991, trú tại thôn Hoằng, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm) và Vũ Thị Nhan (SN 1972, trú tại thôn Nhạc Lộc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm), các tổ công tác cũng đã bắt quả tang các đối tượng trên đang bán số lô, đề. Thu giữ của các đối tượng 2 bảng tổng hợp ghi số lô, đề và nhiều cáp ghi lô, đề có tổng giá trị 20.712.500 đồng; 48.833.000 đồng tiền mặt cùng một số vật chứng có liên quan.

Ngoài ra trong quá trình khám xét nhà ở của các đối tượng trên, các tổ công tác đã thu giữ thêm tại nhà của Trang và Ký một số sổ sách ghi chép liên quan đến hoạt động đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá có giá trị 650.238.000 đồng và số tiền ghi lô, đề qua điện thoại có giá trị 5.030.000 đồng.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Nhan, Chín, Ký đều khai nhận là thư ký ghi lô, đề và cá độ bóng đá cho đối tượng Nguyễn Ngọc Trang (SN 1966) và vợ là Nguyễn Thị Hòa (SN 1973, trú tại thôn Cầu, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Tuy nhiên, hiện nay đối tượng Nguyễn Ngọc Trang đã bỏ trốn khỏi địa phương. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tích cực đấu tranh mở rộng vụ án và truy tìm đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Ngọc Trang. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu Nguyễn Ngọc Trang ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.