Huế: Cháy lớn lúc rạng sáng kịp thời cứu sống nhiều người bị mắc kẹt

Vào lúc 4h15 ngày 28/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế nhận được tin báo cháy của người dân tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet Huế Zone ở số 5A đường Phong Châu, phường Phú Hội, TP Huế. Tại thời điểm này ngọn lửa đã bao trùm tòa nhà, đe dọa tính mạng nhiều người bên trong. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC&CHCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 2 xe bồn tiếp nước cùng hơn 40 CBCS khẩn trương di chuyển đến hiện trường tham gia cứu chữa. Thời điểm này ngọn lửa cháy mạnh, rất may qua nắm thông tin ban đầu đã có 14 người đã tìm cách thoát ra bên ngoài. Tại tầng 2 và tầng 3 của cơ sở kinh doanh game còn 3 người mắc kẹt không thể thoát ra ngoài được. Trong khi đó, ngọn lửa càng lúc càng cháy lớn. Lực lượng chức năng đã tập trung giải cứu số người mắc kẹt bên trong. Ngay lúc đó, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng triển khai xe thang và thang ba tiếp cận hiện trường nơi 3 người bị mắc kẹt. Song song với việc cứu nạn cứu hộ, lực lượng chữa cháy nhanh chóng sử dụng các thiết bị cắt thủy lực phá cửa cuốn tại tầng 1, triển khai đội hình phun nước dập tắt đám cháy. Đến 6h15 cùng ngày, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã dập tắt hoàn toàn đám cháy và cứu sống 3 người mắc kẹt trong đám cháy ra bên ngoài an toàn. Trung tá Chế Công Tân cho biết, trong số 3 người bị mắc kẹt, có một người đứng máy tại cơ sở kinh doanh hiện đang nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế Nhiều nạn nhân thất thần sau phút sinh tử đối mặt với đám cháy. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

