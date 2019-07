Hotgirl 19 tuổi cùng người tình cầm đầu băng nhóm trộm 'khủng' ở Sài Gòn

Ngày 22/7, Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết vừa triệt phá thành công băng nhóm chuyên đột nhập nhiều nhà trọ để trộm cắp tài sản do Nguyễn Võ Đồng (SN 1991, ngụ tỉnh Nghệ An) cầm đầu.

Theo điều tra, trong 5 tháng gần đây, nhiều dãy trọ ở khu vực quận Bình Tân và các quận huyện lân cận thường bị đột nhập trộm.

Các nhà trọ này đều khoá cửa cẩn thận nhưng mỗi nhà vẫn bị mất trộm từ 2 xe máy trở lên.

Từ những trình báo này, công an đã vào cuộc điều tra truy xét. Qua hình ảnh camera an ninh, công an xác định các đối tượng đột nhập thường đi từ 3-4 người.

Chúng di chuyển bằng xe máy, có lúc đi bằng ô tô. Công an xác định băng nhóm này do Đồng cùng người tình Kim Thanh cầm đầu nên đeo bám củng cố hồ sơ.

Nhóm đối tượng cùng tang vật tại công an.

Rạng sáng 19/7, công an bất ngờ ập vào căn nhà ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Lúc này, bên trong có Đồng cùng đồng bọn là Nguyễn Thị Kim Thanh (SN 2000, ngụ quận Bình Tân), Lê Văn Lương (SN 1986), Nguyễn Viết Duẩn (SN 1986, cùng ngụ tỉnh Nghệ An).

Thấy công an, nhóm này bỏ chạy nhưng bị khống chế.

Khám xét nơi này, công an thu giữ nhiều tang vật như: dụng cụ sử dụng ma tuý, dao, gậy ba khúc, kèm thuỷ lực, nhiều xe máy các loại cùng nhiều tang vật khác.

Nhóm đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở công an để làm việc.

Qua đấu tranh, nhóm này khai khai nhận thực hiện hàng loạt vụ đột nhập nhà dân trộm cắp ở các quận, huyện (chủ yếu là quận Bình Tân).

Mới đây, khoảng 5h ngày 26/6, băng này đột nhập dãy trọ ở đường Tây Lân, KP.7, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân lấy 4 xe máy.

Một vụ khác, khoảng 5h ngày 17/5, nhóm đột nhập dãy trọ ở đương Võ Văn Vân, KP.1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân lấy 3 xe máy.

Sáng 29/4, nhóm đột nhập dãy trọ không số nằm trên quốc lộ 1, KP.1, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân lấy trộm 4 xe máy.

Ngoài ra chúng khai thực hiện thêm nhiều vụ trộm cắp tài sản khác. Theo công an, Đồng và Lương có 2 tiền án, tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý".