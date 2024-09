“Hot girl” DJ Bé Vi bị bắt

Ngày 24/9, Công an TP HCM cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá thành công đường dây ma túy từ Campuchia về TP HCM, bắt tạm giam Nguyễn Bé Vi (SN 1996, DJ Bé Vi) cùng 18 đối tượng khác, đồng thời ra quyết định truy nã Lâm Thành Trung (SN 2001, tự Trung "ngọng"). Tang vật thu giữ khoảng 17 kg ma túy các loại.



Theo tài liệu điều tra, tháng 1/2023, trinh sát Phòng PC04 phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Cảnh sát xác định Phan Minh Trung (SN 1993, huyện Bình Chánh) có dấu hiệu mua bán ma túy số lượng lớn. Trung còn lôi kéo thêm em ruột là Phan Minh Hiếu (SN 2000, quận 8) bán lại cho nhiều người nghiện ma túy khác.

Trợ thủ đắc lực giúp anh em Trung - Hiếu đi giao dịch ma túy là Dương Quốc Thắng (SN 2001, quận 8), Nguyễn Tấn Đạt (SN 2001, quận Bình Tân). Tài liệu trinh sát ghi nhận anh em Trung - Hiếu bỏ mối rất nhiều ma túy cho các chân rết khác để bán lại cho các con nghiện kiếm lời.

Nguyễn Bé Vi (DJ Bé Vi)

Đáng chú ý, mở rộng điều tra, công an xác định người cầm đầu đường dây này là Lâm Thành Trung (hay gọi Trung ngọng, SN 2001, quận 8). Nguồn ma túy lấy từ Campuchia. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Trung rất tinh vi, xảo quyệt, sử dụng nhiều thủ đoạn gian manh để đối phó với cơ quan công an.

Đặc biệt, Lâm Thành Trung rất ít khi xuất đầu lộ diện mà chỉ điều hành từ xa nhưng quy mô hoạt động rất lớn, rộng khắp địa bàn các quận, huyện tại TP HCM trong đó tập trung chủ yếu tại địa bàn quận 4, quận 8, Bình Tân, Tân Phú...Trong đó, Trung bỏ ma túy cho Nguyễn Lưu Đức Hòa (SN 1998) và Mai Lê Chí Hiếu (SN 1995, cùng trú tại quận 8).

Ngoài ra, Lâm Thành Trung còn có cô bồ trẻ tên Nguyễn Bé Vi (DJ Bé Vi, SN 1996, trú tại quận 11). Bé Vi là trợ thủ đắc lực cho việc làm ăn phi pháp.

Sau khi lấy ma túy từ Trung, Hòa và Hiếu sẽ điều Âu Ngọc Thủy (SN 1973, trú tại quận 3), Mai Tấn Phát (SN 1961, quận 8) và Nguyễn Hoàng Long (SN 1991, huyện Bình Chánh) đi giao cho các đại lý cấp dưới. Trong đó, Thủy núp bóng nghề bán nước lề đường và xe ôm; Long núp bóng là tài xế xe taxi công nghệ.

Mỗi lần, Thủy và Long giao dịch từ 1kg đến 2kg ma túy. Châu Mỹ Như (sinh năm 1996, ngụ quận Tân Phú) là người lấy ma túy của Hòa, Hiếu với số lượng lên tới hàng chục kg.

Cuối tháng 10/2023, tổ công tác ập vào căn hộ ở quận Tân Phú bắt Như, thu 14kg ma túy. Đồng thời, nhiều tổ công tác khác phối hợp với công an các quận như: 4, 8, Bình Tân, Tân Phú bắt giữ 13 đối tượng và thu nhiều ma túy.

Tại công an, nhóm này khai nhận hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ gồm 17kg ma túy các loại. Quá trình điều tra, công an đã khởi tố bắt giam 19 bị can về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Do Trung “ngọng” đã bỏ trốn nên Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc với bị can này.