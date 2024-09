Hàng trăm người xuyên đêm gia cố chân đê ở Thanh Hóa

Do mưa to, đêm 23/9, tại khu vực tuyến đê tả sông Mã (đoạn cống Nổ Thôn, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) xuất hiện sự cố rò rỉ thấm chân đê, uy hiếp sự an toàn của gần 4.000 người dân của 8 thôn xã Vĩnh An.

Trước tình hình trên, UBND huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo xã Vĩnh An triển khai phương án “4 tại chỗ”, huy động các lực lượng chức năng và Nhân dân tích cực triển khai khắc phục sự cố. Đồng thời báo cáo kịp thời với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa để có phương án chỉ đạo.

Hàng trăm người đang gia cố bờ đê sông Mã.

Ngay sau đó, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ, công an 5 xã lân cận, phối hợp với các lực lượng địa phương, tổ chức phân công nhiệm vụ tập kết đất, cát, bao tải gia cố ngăn nước tràn qua miệng cống Nổ cũng như tình trạng thấm nước vào chân đê, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm 23/9, ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cùng Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh này đã đến hiện trường, chỉ đạo khắc phục sự cố.

Lực lượng chức năng đang di dời dân đến nơi an toàn.

Tại hiện trường, ông Nguyên yêu cầu huyện Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An và các xã lân cận huy động lực lượng, phương tiện, vật liệu để khắc phục ngay sự cố.

Đến hơn 2h ngày 24/9, sự cố cơ bản được khắc phục, đảm bảo an toàn cho tuyến đê và nhân dân 8 thôn thuộc xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc.

Được biết, từ ngày 21 đến ngày 23/9, tỉnh Thanh Hóa đã phải sơ tán gần 3.000 hộ dân với khoảng hơn 11,5 ngàn khẩu nằm trong vùng ngập lụt, sạt lở đất đến nơi an toàn. Cụ thể, Quan Sơn 150 hộ, Thường Xuân 273, Quan Hoá 264, Mường Lát 464, Bá Thước 110, Thọ Xuân 253, thành phố Thanh Hóa 253, Thành 142 hộ…

