Học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên ô tô: Quy trình đã có vẫn vi phạm

Có quy trình…vẫn vi phạm



Vụ việc một học sinh lớp 1 trường tiểu học Archimedes Academy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị bỏ quên trên xe ô tô sau chuyến đi dã ngoại may mắn không xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, vấn đề bảo đảm an toàn cho học sinh trên xe đưa đón lại được đặt ra.

Trước đó, sau khi xảy ra tình trạng học sinh bị bỏ quên trên xe tại một số địa phương, nhất là sự việc học sinh lớp 1 trường Gateway (Hà Nội) tử vong, các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều giải pháp kiểm soát hoạt động đưa đón học sinh để đảm bảo an toàn. Nhiều trường học đã rà soát lại quy trình và nhân sự tham gia quản lý và đón trả học sinh.

Trường tiểu học Archimedes Academy

Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã có văn bản đề nghị các trường trực thuộc, các Phòng GD&ĐT và các nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan, có phương án bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động trải nghiệm, dã ngoại, tuyệt đối không tự tổ chức các hoạt động trải nghiệm mang tính tự phát.

Archimedes School từng thông tin, hệ thống xe tuyến của Archimedes School đang vận hành với hơn 70 tuyến xe chạy qua 3 điểm trường.

Về việc tổ chức hoạt động, nhà trường có trách nhiệm lựa chọn đối tác tin cậy, sắp xếp thầy cô phụ trách xe và có trách nhiệm liên tục tập huấn để các thầy cô đảm bảo quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ. Thông tin xe tuyến hằng ngày được phụ trách xe báo cáo thông qua các kênh nội bộ, nhà trường phụ trách điều phối để đảm bảo hoạt động thông suốt…Về phía nhà xe, có trách nhiệm cung cấp dịch vụ như đã thống nhất với Ban Giám hiệu nhà trường về chất lượng xe, lộ trình, đảm bảo thời gian và lưu thông an toàn trong suốt hành trình.

Dù đã có quy trình, đề ra những giải pháp đảm bảo an toàn, nhưng học sinh vẫn bị bỏ quên trên xe sau chuyến dã ngoại, vì sao?

Thông tin từ Trường Tiểu học Archimedes Academy cho thấy, ngày 22/6 sau khi học sinh năm nay vào lớp 1 tham gia trại hè tại Bát Tràng, huyện Gia Lâm và quay trở lại trường vào khoảng 12h10 và dừng đỗ khoảng 10 phút để trả các em. Tuy nhiên, giáo viên đã chủ quan bỏ qua việc điểm danh học sinh khi xuống dẫn đến việc bỏ sót một học sinh đang ngủ trên xe.

Sau khi ổn định học sinh ở nhà ăn (khoảng 12h30), giáo viên phát hiện thiếu 1 học sinh nên các thầy cô chia nhau đi tìm và liên hệ với lái xe. Tới 12h40, giáo viên mới nhận được thông tin đồng thời từ lái xe và mẹ học sinh rằng con bị bỏ quên trên ô tô. Lái xe lập tức đưa học sinh quay trở lại trường ngay sau đó.

Xem xét xử lý kỷ luật đối với những người vi phạm

Sự việc học sinh bị bỏ quên trên xe trường tiểu học Archimedes Academy may mắn không gây nguy hiểm cho cháu bé, tuy nhiên cũng khiến nhiều phụ huynh lo lắng khi các trường học tổ chức xe đưa đón học sinh từ nhà tới trường, từ trường về nhà hoặc đưa các em đi dã ngoại không có quy trình chặt chẽ, không đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, sự việc trên rất đáng tiếc, do sự bất cẩn của cô giáo và tài xế nhưng cũng có may mắn là cháu bé không sao. Tuy nhiên, trường hợp bỏ quên học sinh trên xe với thời gian dài, dưới thời tiết nắng nóng, hoàn toàn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của học sinh.

Theo ông Cường, dù hậu quả nghiêm trọng chưa xảy ra, nhưng Trường Tiểu học Archimedes Academy và Ban tổ chức cuộc dã ngoại phải rút kinh nghiệm sâu sắc, xem xét xử lý kỷ luật đối với những người vi phạm, không đảm bảo an toàn cho học sinh.

Đồng thời qua sự việc trên, nhà trường cần xây dựng quy tắc đảm bảo an toàn cho học sinh trong những buổi dã ngoại, cần phải tập huấn và tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc đảm bảo an toàn khi lên xe, quá trình di chuyển cũng như khi rời xe để đảm bảo rằng các học sinh hoàn toàn an toàn khi thực hiện chuyến dã ngoại.

Thực tế hiện nay, không chỉ các trường quốc tế, trường tư thục, dân lập, hoạt động dã ngoại, ngoại khóa của học sinh cũng diễn ra khá phổ biến. Trong khi đó, không ít trường không có quy trình, các cán bộ giáo viên tham gia các buổi đưa học sinh đi ngoại khóa không được tập huấn về các quy tắc đảm bảo an toàn cho học sinh khi dã ngoại. Đặc biệt là ở Việt Nam hiện nay chưa có các xe chuyên dụng để cho học sinh, các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, vận tải cũng chưa có quy chuẩn về các quy tắc đảm bảo an toàn khi chuyên chở phải đưa đón học sinh. Do đó, nguy cơ mất an toàn cho học sinh trong những chuyến đi dã ngoại hiện nay luôn thường trực.

Để giảm thiểu những sự cố đáng tiếc, cần tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải liên quan đến đưa đón học sinh. Cùng với đó, cần phải có quy chế, quy chuẩn về việc đưa học sinh đi dã ngoại ở các cơ sở giáo dục để đảm bảo tuân thủ các quy tắc an toàn. Đồng thời, cần tập huấn cho cán bộ giáo viên khi thực hiện nhiệm vụ đưa học sinh đi dã ngoại để tránh xảy ra những sự vụ có thể gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe của học sinh.

Sẽ lập hội đồng kỷ luật giáo viên vi phạm quy chế Tối 22/6, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường đã triệu tập Ban Giám hiệu và cán bộ liên quan họp để rút kinh nghiệm về sự việc, đồng thời xin lỗi cha mẹ học sinh trong hệ thống. Ban Giám hiệu nhà trường nhận trách nhiệm với cơ quan quản lý và cho biết, sẽ lập hội đồng kỷ luật giáo viên vi phạm quy chế, đồng thời tăng cường vòng kiểm soát đối với hoạt động đưa đón học sinh. Liên quan đến sự việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao Phòng Chính trị, tư tưởng, Khoa học công nghệ chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan theo dõi, đôn đốc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã, trường học trực thuộc Sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định về bảo đảm an toàn khi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh.