Giây phút đưa thi thể học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong về nơi an nghỉ cuối cùng, tất cả mọi người đều không kìm nén được giọt nước mắt. Rất đông bà con, xóm giềng đến tiễn đưa học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong. Những giọt nước mắt trải dài, nỗi uất nghẹn không nói nên lời. Không chỉ người thân mà những người xa lạ, bà con lối xóm cũng không thể kìm nén được cảm xúc mà rơi những giọt nước mắt tiếc nuối, thương cho cái chết tức tưởi của cháu bé. Sự ra đi đột ngột của bé L khiến cho gia đình, bạn bè và kể cả những người không quen biết bé đều cảm thấy xót xa, tiếc thương bởi hình ảnh cậu bé con ngày nào hay nói, hay cười, ngoan ngoãn, lễ phép mà nay đã “lá xanh rụng trước lá vàng". Đưa linh cữu của cháu về nơi an nghỉ cuối cùng người thân, hàng xóm láng giềng gào khóc tiếc thương. Mẹ cháu theo chân đưa con trai ra tới cổng khóc thét "từ nay mẹ không được nghe tiếng con chào mẹ nữa rồi", rồi ngất đi. Người thân cho lẫn người lạ mỗi người một tay nâng niu cháu cho cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Những khuôn mặt thất thần, chưa tin đó là sự thật. Không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ... Ai cũng khóc thương cho học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong Đám tang đẫm nước mắt của cháu bé bị bỏ quên trên xe buýt trường Gateway. Bố, mẹ bé khóc cạn nước mắt, thất thần không tin đó là sự thật, ngã quỵ khi đưa linh cữu của con về nơi an nghỉ cuối cùng.

Giây phút đưa thi thể học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong về nơi an nghỉ cuối cùng, tất cả mọi người đều không kìm nén được giọt nước mắt. Rất đông bà con, xóm giềng đến tiễn đưa học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong. Những giọt nước mắt trải dài, nỗi uất nghẹn không nói nên lời. Không chỉ người thân mà những người xa lạ, bà con lối xóm cũng không thể kìm nén được cảm xúc mà rơi những giọt nước mắt tiếc nuối, thương cho cái chết tức tưởi của cháu bé. Sự ra đi đột ngột của bé L khiến cho gia đình, bạn bè và kể cả những người không quen biết bé đều cảm thấy xót xa, tiếc thương bởi hình ảnh cậu bé con ngày nào hay nói, hay cười, ngoan ngoãn, lễ phép mà nay đã “lá xanh rụng trước lá vàng". Đưa linh cữu của cháu về nơi an nghỉ cuối cùng người thân, hàng xóm láng giềng gào khóc tiếc thương. Mẹ cháu theo chân đưa con trai ra tới cổng khóc thét "từ nay mẹ không được nghe tiếng con chào mẹ nữa rồi", rồi ngất đi. Người thân cho lẫn người lạ mỗi người một tay nâng niu cháu cho cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Những khuôn mặt thất thần, chưa tin đó là sự thật. Không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ... Ai cũng khóc thương cho học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong Đám tang đẫm nước mắt của cháu bé bị bỏ quên trên xe buýt trường Gateway. Bố, mẹ bé khóc cạn nước mắt, thất thần không tin đó là sự thật, ngã quỵ khi đưa linh cữu của con về nơi an nghỉ cuối cùng.