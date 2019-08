Học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong: Giám định độc lập

Ngày 7/8, Chỉ huy Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người". Theo đề nghị của gia đình cháu Lê Hoàng Long, cơ quan công an mời đơn vị pháp y độc lập đến khám nghiệm thi thể cháu bé. Long là nạn nhân bị bỏ quên trên ô tô đến chết. Theo VTC News, trong trao đổi với gia đình nạn nhân, cán bộ công an cung cấp kết quả pháp y ban đầu cho thấy, mặt trước nạn nhân ở bên phải có chút xây xước, da đóng vảy kích thước 1,3x1 cm, chân phải có một chút xây xước 2x1cm đã đóng vảy. Mặt sâu trong 1/3 bên trong chân phải có vết xây xước da nông, kích thước 2x1cm. Mặt ngoài bên đùi trái có vết xước da đang bong vảy, kích thước 1,2x0,5 cm. Mặt trước 1/3 dưới cẳng chân trái có vết xây xước da nông kích thước 0,6x0,2 cm. Mặt trong 1/3 giữa cẳng chân trái có vết xây xát da nông đã đóng vảy, kích thước 0,2x0,1cm. Bên ngoài chân trái có một số vết xây xước da nông tiết diện 4x3,5cm đã đóng vảy. Mặt sau cẳng tay và tay bên phải có vết thương tiết diện 18x5cm đóng vảy. (Trong ảnhAnh Sơn bốhọc sinh bị bỏ quên trên xe tử vongtại đám tang con). Hai bàn tay sẫm màu, mặt trước bên khuỷu tay phải có vết thủng da, rạn nứt đường kính 0,1 cm. Vùng thái dương bên phải cách sau đốt ngón tay 1,5 cm có một số vết xây xước da nông kích thước 1x0,5 cm. Vùng liên mông không có dấu vết tổn thương. Sờ nắn kiểm tra hệ thống các xương, xương cột sống, xương chậu, xương sườn, xương tay chân không gãy. Phần đầu tụ máu dưới da đầu phần trẹo phải kích thước 3x2 cm tương đương với vết bầm tụ máu bên ngoài bị tổn thương. Hai bên thái dương không tổn thương, xương hộp sọ không tổn thương. Bán cung không tổn thương, không có tụ máu ngoài. Các mạch máu liền mạch, não thống nhất, quy mô não, tiểu não không bị tổn thương, không có máu tụ trong các não thất. Các mô cơ dưới da phần cổ không bị tổn thương. Lòng thực quản không có dị vật, lòng phế quản hai bên có nhiều dịch bọt xuất huyết. phần lạc cổ 2 bên có nhiều dịch bọt xuất huyết, bề mặt tim có nhiều dịch vàng chảy máu. Ổ bụng không có dịch máu, các khoanh ruột quanh người không tổn thương, tam tạng không tổn thương, bên trong dạ dày có khoảng 50ml dịch màu vàng sẫm được đem đi cùng với máu để làm xét nghiệm. Ngày 7/8, ông Trần Văn Hóa - Phó trưởng công an quận, Quyền thủ trưởng công an điều tra Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người", theo điều 128-BLHS. Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy trưng cầu Viện khoa học hình sự - Bộ Công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cháu Long thiệt mạng, sau đó bàn giao thi thể cháu cho gia đình về quê an táng. Trưa 7/8, không khí tang thương bao trùm khắp xóm 5, xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa – quê nhà của bé trai 6 tuổi tử vong do trường quốc tế Gateway “bỏ quên” trên xe vào ngày 6/8 để an táng. Khuôn mặt thất thần, khóc cạn nước mắt bên linh cữu con, mẹ bé L. khóc không còn khóc ra tiếng, nấc nghẹn, ú ớ gọi tên con trong tuyệt vọng. Nấc nghẹn trước linh cữu cháu trai, bà của bé L. cho biết mới sáng hôm qua, khi đưa bé trai ra xe buýt để xe nhà trường đón đi học, 2 bà cháu còn vẫy tay chào nhau. Bé trai còn nói "tạm biệt bà" để đi học, vậy mà bây giờ đã không còn nữa. Anh Lê Gia Thanh, bác ruột bé L. bức xúc: "Không có lí do gì thuyết phục khi nhà trường lại có thể để quên cháu trên xe được... gia đình cũng chưa được biết về nội dung biên bản làm việc giữa nhà trường và cơ quan chức năng. Hiện tại gia đình mong muốn cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu". Không còn sức lực mẹ học sinh bị bỏ quên trên xe tử vong thẫn thờ bên linh cữu của con .

