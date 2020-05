Hoài Đức: Nhà xây vượt tầng, Phó Chủ tịch xã An Khánh biết nhưng làm ngơ?

(Kiến Thức) - Giữa vùng nông thôn, 1 tòa nhà cao 8 tầng 1 tum đâm lên "xé" toạc bầu trời làng quê. Phó Chủ tịch xã An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Nội) khẳng định tòa nhà xây vượt tầng nhưng không hiểu sao đến nay vẫn ngang nhiên xây dựng, hoàn thiện công trình.

Mới đây, Báo Kiến Thức nhận được phản ánh của người dân trên địa bàn thôn Phú Vinh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Nội) về việc một tòa nhà "khủng" mọc lên tại khu vực gần cầu vượt An Khánh (xã An Khánh) có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng.

Theo ghi nhận của PV, tòa nhà trên được xây dựng với 8 tầng + 1 tum, hiện nay tòa nhà đang đi vào giai đoạn hoàn thiện. Tuy nhiên, công trình xây dựng được che chắn sơ sài, vật liệu xây dựng được để ngổn ngang ngay ở phía ngoài, nguy cơ gây mất an toàn cho các hộ dân xung quanh và người đi đường. Đặc biệt, công nhân làm tại tòa nhà cũng không được trang bị đồ bảo hộ lao động theo quy định của pháp luật.

Toà nhà khủng có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng đang đi vào giai đoạn hoàn thiện.

Một số người dân ở đây cho hay, huyện Hoài Đức đang trong quá trình đô thị hóa để đạt chỉ tiêu lên quận trong thời gian tới, đường xá mở rộng nên nhiều nhà cũng tranh thủ xây sửa lại. Nhưng khu vực này thường chỉ được phép xây dựng nhà khoảng 4 tầng + 1 tum, muốn lên cao thêm thì phải đi làm rất nhiều thủ tục xin cấp phép, để lên được 5 tầng đã khó, nhưng không hiểu sao tòa nhà trên lại xây cao tận 8 tầng + 1 tum mà không gặp trở ngại nào từ phía cơ quan chức năng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Biên Cương – Trưởng thôn Phú Vinh (xã An Khánh) cho biết, tòa nhà trên được xây dựng từ đầu năm 2019 và hiện đang đi vào hoàn thiện, chủ của tòa nhà là ông Nguyễn Thế Q., là người dân của thôn.

Phế liệu xây dựng để ngổn ngang, công trình không được che chắn cẩn thận.

“Trước khi xây dựng, tôi đã đề nghị gia đình ông Q. không được để vật liệu vương vãi, công trình phải được che chắn cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại và không ảnh hưởng đến môi trường” - ông Cương nói.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi qua điện thoại với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Viết Hướng – Phó Chủ tịch xã An Khánh cho biết: “Nếu theo như quy hoạch vùng thì tòa nhà trên vi phạm về trật tự xây dựng, chắc chắn là vi phạm vượt tầng. Nhưng quy hoạch đối chiếu với nông thôn mới thì lại không quy định về số tầng. Về mặt hồ sơ thì chúng tôi đã lập đầy đủ, báo cáo với UBND huyện, huyện cũng có công văn chỉ đạo, giao cho Phòng tài nguyên; Thanh tra xây dựng”.

Công nhân làm việc không có bảo hộ lao động.

Theo người dân phản ánh, nhiều xã tại huyện Hoài Đức đang là “điểm nóng” vì để tình trạng vi phạm TTXD diễn ra thường xuyên nhưng chưa có biện pháp xử lý triệt để.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Tháng 5/2019, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng đã ký văn bản gửi 8 sở của TP, Công an TP, Thanh tra TP, UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu siết lại kỷ cương, trật tự xây dựng trên địa bàn. Theo đó, UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị (TTXDĐT),Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường, Trưởng phòng Quản lý đô thị, trách nhiệm của UBND và chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong quản lý TTXD, đảm bảo tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn phải được kiểm tra kiên quyết, xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, không để công trình vi phạm xây dựng hoàn thiện đưa vào sử dụng mới xử lý, cưỡng chế. Trách nhiệm trước hết thuộc về người đứng đầu các xã, phường, nếu để xảy ra vi phạm sẽ bị đình chỉ công tác. “Trường hợp cần thiết, có thể tạm dừng công tác điều hành của các Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn cho đến khi xử lý xong vi phạm”, văn bản của UBND TP nhấn mạnh.