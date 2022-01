Hòa Bình: Lợi dụng dự án, Công ty Tiến An bán đất trục lợi

Mặc dù UBND tỉnh Hòa Bình chỉ cho phép Công ty Cổ phần Xây dựng Tiến An (Công ty Tiến An) khai thác đất san, lấp thi công dự án xây dựng khu trung tâm xã Liên Sơn (huyện Lương Sơn) nhưng Công ty này lại ngang nhiên “tuồn” tài nguyên đất đem bán ra ngoài để trục lợi.



Mang đất của Hòa Bình bán cho Hà Nội

Ngày 4/1, PV Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận hàng chục xe tải nơi nới thành thùng lần lượt mang BKS 29C – 786.44, 29H – 105.72, 29H – 309.59, 29C – 778.29...cùng 3 chiếc máy xúc “quần thảo” tài nguyên đất tại dự án xây dựng khu trung tâm xã Liên Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình). Hàng trăm m3 khối đất liên tục bị xúc đầy lên xe tải để chở ra ngoài dự án mang đem bán kiếm lời.

Bám theo chiếc xe chở đất “có ngọn” có dấu hiệu quá tải BKS 29C – 778.29, PV Báo Tri thức và Cuộc sống nắm rõ được cung đường đưa đất dự án đi tiêu thụ của Công ty Tiến An.

Chiếc xe tải cơi nới thành thùng BKS 29C – 778.29 chở đất từ dự án xây dựng khu trung tâm xã Liên Sơn ra ngoài bán trục lợi.

Theo đó, sau khi “ăn hàng” tại dự án xã Liên Sơn, chiếc xe vật vã băng qua con đường đất lầy lội do Công ty này tự ý xây dựng trên nền đất trồng lúa, hoa màu rồi đâm thẳng ra Quốc lộ 21 (đường Hồ Chí Minh). Tiếp đó lặc lè về hướng Hà Nội, rẽ phải men theo tỉnh lộ 429 hướng về cầu Ba Thá, huyện Mỹ Đức. Điểm cuối của chiếc xe là đổ đất cho công trình san lấp của một hộ dân ở xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức (Hà Nội).

Giống như chiếc xe tải BKS 29C – 778.29, hàng chục chiếc xe tải chở đất có dấu hiệu quá tải từ dự án của Công ty Tiến An ngang nhiên hoạt động trên Quốc lộ 21 và tỏa đi các tuyến đường nhưng không bị lực lượng CSGT, TTGT kiểm tra xử lý. Phần lớn những chiếc xe này đều đem đất của Hòa Bình để đổ bán cho các công trình của Hà Nội nhưng cũng không bị cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình kiểm soát, xử lý.

Hàng loạt các xe chở đất khác tự dự án nối đuôi chạy ra Quốc lộ 21 hướng về Hà Nội để đổ hàng.

Theo phản ánh của người dân xã Liên Sơn, tình trạng khai thác đất mang đem bán tại dự án xây dựng khu trung tâm xã Liên Sơn của Công ty Tiến An đã diễn ra hơn một năm nay. Để thuận tiện “trộm đất”, Công ty Tiến An đã thuê đất nông nghiệp của người dân xung quanh dự án để làm đường vận. Hoạt động này diễn ra từ sáng sớm cho đến khoảng 22h tối gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn, gây bức xúc cho người dân địa phương.

“Công ty Tiến An có ký hợp đồng thuê một phần đất nông nghiệp của nhà tôi với giá hơn 3 triệu đồng/năm để làm đường vận chuyển đất ra ngoài dự án. Chỉ còn mấy ngày nữa là hết hợp đồng, chắc họ sẽ đến để ký tiếp” – ông T, người cho Công ty Tiến An thuê đất làm đường cho biết.

Chính quyền ngó lơ?

Theo tìm hiểu của PV Báo Trí thức và Cuộc sống, Công ty Tiến An có trụ sở chính tại thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Giám đốc Công ty là bà Nguyễn Thị Thanh Tâm.

Ngày 2/12/2021, Công ty Tiến An được UBND tỉnh Hòa Bình cấp giấy phép khai thác đất san, lấp khi thi công dự án xây dựng khu trung tâm xã Liên Sơn tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Quách Tất Liêm ký, ban hành.

Khối lượng đất san, lấp khai thác là 51.411,33 m3 (đã tính trừ đi khối lượng do đơn vi thi công vận chuyển ra khỏi khu vực dự án). Giấy phép khai thác có thời gian 9 tháng.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Hòa Bình chỉ cho phép Công ty Tiến An khai thác đất san, lấp tại dự án xây dựng trung tâm xã Liên Sơn. Còn phần đất dôi dư chỉ được phép khai thác để phục vụ san nền thi công mở rộng trụ sở UBND xã Liên Sơn (trước đây là UBND xã Thành Lập), huyện Lương Sơn. Dù vậy, bất chấp quy định của giấy phép, Công ty Tiến An vẫn mang hàng nghìn m3 tài nguyên đất ra ngoài bán trục lợi.

Tài nguyên đất của dự án xây dựng khu trung tâm xã Liên Sơn đang bị Công ty Tiến An gây thất thoát nghiêm trọng.

Ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn thừa nhận, việc khai thác đất tại dự án xây dựng khu trung tâm xã Liên Sơn của Công ty Tiến An đã diễn ra hơn một năm nay nhưng mới được UBND tỉnh Hòa Bình cấp giấy phép vào ngày 2/12/2021. Việc lấy đất từ dự án để san nền thi công mở rộng trụ sở UBND xã Liên Sơn cũng rất ít, không cần nhiều. Do đó, Công ty Tiến An cũng đã mang đất đi đổ ở một số công trình ngoài.

“UBND xã cũng đang chuẩn bị làm báo cáo về tình trạng trên để gửi UBND huyện Lương Sơn” – Chủ tịch UBND xã Liên Sơn nói.

Trao đổi qua điện thoại với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một người tên Tiến, nhận là lãnh đạo Công ty Tiến An cũng thừa nhận việc đã đem tài nguyên đất của dự án xây dựng khu trung tâm xã Liên Sơn ra ngoài bán trong suốt thời gian dài vừa qua.

Giấy phép khai thác mà UBND tỉnh Hòa Bình cấp cho Công ty Tiến An đã quy định rất rõ về trách nhiệm của Công ty này khi triển khai dự án. Theo đó, Công ty Tiến An chỉ được khai thác đất san, lấp theo đúng tọa độ, diện tích, mức sâu, trữ lượng quy định. Khi thi công, khai thác phải đảm bảo an toàn lao động, an toàn cho đất đai và các công trình liền kề, thực hiện đúng quy trình khai thác và áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường theo phương án đã được thẩm định.

Trường hợp có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, phải dừng ngay hoạt động khai thác, đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời và báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại gây ra.

Đặc biệt, phải thường xuyên thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu vực khai thác. Trường hợp Công ty Tiến An vi phạm quy định pháp luật có liên quan hoặc không thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ quy định tại giấy phép thì giấy phép sẽ bị thu hồi và Công ty Tiến An phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề có liên quan.

Tuy nhiên, thực tế Công ty Tiến An đang công khai mang đất của dự án ra ngoài bán trục lợi, gây thất thoát tài nguyên đất và vi phạm nghiêm trọng về quy định của tỉnh Hòa Bình cũng như Luật Khoáng sản.

Vụ việc trên cũng cần phải làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn và UBND xã Liên Sơn khi trong giấy phép khai thác đã nêu rõ: “Giao UBND huyện Lương Sơn thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác đất san, lấp của Công ty CP Xây dựng Tiến An theo giấy phép này”.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

