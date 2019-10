Hiệu trưởng xâm hại tình dục 9 nam sinh lĩnh 8 năm tù: Quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe

(Kiến Thức) - Bị cáo Đinh Bằng My đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô và quan hệ tình dục với 9 nam sinh của trường. Do vậy, mức án tòa tuyên 8 năm tù với vị Hiệu trưởng xâm hại tình dục 9 nam sinh là quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

Sáng ngày 29/10, trong phiên xét xử kín theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên ông Đinh Bằng My (cựu Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn) 4,5 năm tù về các tội Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 3,5 năm tù về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Với các mức án nêu trên, bị cáo My lĩnh tổng hình phạt 8 năm tù.



Ngoài 8 năm tù giam, vị Hiệu trưởng xâm hại tình dục 9 nam sinh này còn phải bồi thường bằng tiền cho các nạn nạn nhân mà cựu hiệu trưởng này đã lạm dụng

Theo thoả thuận dân sự tại toà, bị cáo sẽ bồi thường cho 4 nạn nhân bị ép quan hệ tình dục mỗi cháu là 20 triệu. Còn mức bồi thường với 5 nạn nhân bị dâm ô mỗi cháu là 17 triệu.

Cáo trạng vụ án nêu rõ, trong thời gian từ tháng 11/2016 đến tháng 12/2018, nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý cá nhân, tại phòng làm việc ở trường, bị cáo Đinh Bằng Mỹ đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô và quan hệ tình dục khác đối với 9 nam sinh của trường. Hành vi phạm tội diễn ra nhiều lần, đối với nhiều người và đều là những người mà bị can có trách nhiệm chăm sóc giáo dục. Vì vậy, bị cáo phải chịu 3 tình tiết tăng nặng định khung là phạm tội với 2 lần trở lên, đối với 2 người trở lên và đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc giáo dục chữa bệnh theo điều 145 và 146 Bộ Luật hình sự.

Tuy nhiên, mức án 8 năm tù giam với bị cáo Đinh Bằng My được dư luận cho là chưa tương xứng với hành vi mà bị cáo này đã gây ra cho hàng loạt nam học sinh?

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, mức án trên là chưa đủ sức răn đe.

Luật sư Đặng Văn Cường phân tích, trong vụ án này, bị cáo Đinh Bằng My bị truy tố về 2 tội danh là Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Điều 145 Bộ luật hình sự và Tội dâm ô với người dưới 16 tuổi theo quy định tại điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015.

Do vậy, Tòa án sẽ xem xét để kết tội với ông My ở 2 tội danh này. Trong trường hợp bị kết tội thì tòa án sẽ tổng hợp hình phạt của hai tội danh là tổng mức hình phạt tù cho hai tội nhưng không quá 30 năm theo nguyên tắc mà bộ luật hình sự đã quy định.

Theo quy định tại điều 145 về Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi nêu rõ: Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: Phạm tội 02 lần trở lên; Đối với 02 người trở lên; Có tính chất loạn luân; Làm nạn nhân có thai; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy với tính tiết định khung hình phạt là: Phạm tội 02 lần trở lên, đối với 02 người trở lên theo quy định tại điểm a) và điểm b) khoản 2, điều 145 Bộ luật hình sự thì ông My phải đối mặt với mức hình phạt từ 03 năm đến 10 năm tù của tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Cùng với tình tiết phạm tội từ 2 lần trở lên, với 2 người trở lên thì theo quy định về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, ông My cũng sẽ đối mặt với mức hình phạt từ 3 năm đến 7 năm tù.

Như vậy, với hai tội danh quy định tại điều 145 và điều 146 bộ luật hình sự thì ông My phải đối mặt với tổng mức hình phạt thấp nhất là 06 năm tù, cao nhất là 17 năm tù. Tòa án sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để ấn định một mức hình phạt phù hợp với bị cáo này.

“Ông My là người thầy nhưng không mẫu mực, có hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm nghiêm trọng pháp luật bởi vậy ngoài các tình tiết định khung tăng nặng nêu trên, ông My còn bị áp dụng một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nữa là phạm tội với người mà mình có trách nhiệm giáo dục. Bởi vậy, với tính chất rất nghiêm trọng của vụ án, nhiều tình tiết tăng nặng, ảnh hưởng xấu đến ngành giáo dục và khiến dư luận xã hội bức xúc nên mức hình phạt đối với Đinh Bằng My sẽ hết rất nghiêm khắc mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội”, Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Đồng thời, theo Luật sư Đặng Văn Cường, hiện nay, việc đấu tranh với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đang hết sức khó khăn bởi nhiều yếu tố từ pháp luật đến cơ chế chính sách, nhận thức của người dân và đặc biệt là việc áp dụng các chế tài trong nhiều vụ án chưa đủ sức răn đe.

Trong vụ án này mới hai tội danh về xâm hại tình dục trẻ em thì mức hình phạt thấp nhất tòa án có thể áp dụng là 6 năm tù, mức hình phạt cao nhất là 17 năm tù. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo 8 năm tù trong khi đó có rất nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như: phạm tội với người mà bị cáo có trách nhiệm giáo dục, phạm tội với hai người trở lên, phạm tội hai lần trở lên, phạm nhiều tội...

“Bởi vậy, tôi cho rằng mức hình phạt như vậy là chưa đủ sức răn đe. Trong bối cảnh cuộc đấu tranh với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em diễn ra quyết liệt, phức tạp và có nhiều khó khăn như hiện nay thì việc áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc là hết sức cần thiết. Với kết quả xét xử sơ thẩm như vậy thì đại diện những người bị hại có thể kháng cáo đối với bản án sơ thẩm này, đề nghị tòa án phúc thẩm (Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội) xem xét lại mức hình phạt và yêu cầu tăng mức bồi thường đối với những thiệt hại đã gây ra, Viện kiểm sát cũng có quyền kháng nghị đối với bản án này để tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại theo thủ tục phúc thẩm”, Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.