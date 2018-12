Hiếp dâm nữ đồng nghiệp ngay nơi làm việc

Ngày 20-12, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết công an đang tạm giữ Nguyễn Trọng Sơn Vũ (22 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Tuy An, Phú Yên) để điều tra hành vi hiếp dâm.



Nguyễn Trọng Sơn Vũ tại cơ quan công an. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 18-12, Nguyễn Trọng Sơn Vũ đến nơi làm việc của mình tại một cơ sở kinh doanh ở đường Đặng Tất, TP Nha Trang.

Vũ gọi chị TQ (17 tuổi, cũng là nhân viên của cơ sở kinh doanh này) ra mở cửa. Mở cửa xong, chị Q. đi vào phòng ngủ nhân viên thì bị Vũ xông vào khống chế, cưỡng hiếp. Sau đó Vũ bỏ đi. Chị Q. đến trình báo với cơ quan công an. Bước đầu Vũ đã khai nhận hành vi hiếp dâm của mình.