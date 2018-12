Mục kích những vết nứt, lượn sóng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cầu Bàu Tây - VD07 thuộc gói thầu 3B ( cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), do liên danh Cienco6 và Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng giao thông 1 xây dựng. Công trình đưa vào khai thác đầu tháng 8/2017, hiện lún ở hai đầu cầu Mặt đường tiếp giáp với mố cầu bị lượn sóng, nhấp nhô.

.Mặt đường tiếp giáp trước mố cầu xuất hiện đường nứt dài hơn 1 m, rộng 1 cm.Cách cầu VD07 gần một km, cầu VD06 xuất hiện lún đầu cầu. Công trình thuộc gói thầu 3B





Điểm tiếp giáp mố cầu VD06 và mặt đường xuất hiện đường nứt kéo dài từ dải phân cách ra đến lề đường



Tương tự trước mố cầu LRB05B, bê tông nhựa bị dồn ứ, tạo thành cục nhô lên mặt đường. Cầu thuộc gói thầu 2 liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty liên hợp Xây dựng Vạn Cường - Cienco 6 - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 703. Cầu Kỳ Lam bắc qua sông Thu Bồn được hoàn thành năm 2016, thuộc gói thầu 3A liên danh Cienco4 và Tổng công ty Xây dựng Thăng Long. Sau hai năm đưa vào sử dụng, bê tông nhựa trên mặt cầu Kỳ Lam bị khiếm khuyết, trong khi công trình đã hết thời hạn 24 tháng bảo hành



Chủ đầu tư đã xác định các vị trí khiếm khuyết để sửa chữa. Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng vốn hơn 34.500 tỷ đồng do Tổng công ty đường cao tốc VEC là chủ đầu tư. Đầu tháng 10/2018, mặt đường cao tốc đầu tiên ở miền Trung, từ Km0 đến Km65 xuất hiện nhiều vị trí bị bong tróc, ổ gà, sau hơn một năm khánh thành.





Chiều 26/11, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chủ đầu tư tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thông báo trong quá trình vận hành, một số vị trí đầu cầu, cống bị lún. VEC đã yêu cầu các nhà thầu lên kế hoạch thảm bù lún, cũng như sửa chữa các khiếm khuyết công trình trước khi hết thời gian bảo hành. Kế hoạch thi công dự kiến từ 27 đến 30/11 và hoàn thành toàn bộ từ 15 đến 20/12, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết



VEC cho rằng quá trình thi công sẽ ảnh hưởng việc đi lại của phương tiện trên cao tốc. Đơn vị rất mong lái xe cảm thông và chia sẻ. “Khi qua các vị trí đang thi công, các lái xe lưu ý giảm tốc độ, quan sát biển báo công trường nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn", VEC đề nghị.

Cầu Bàu Tây - VD07 thuộc gói thầu 3B ( cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), do liên danh Cienco6 và Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng giao thông 1 xây dựng. Công trình đưa vào khai thác đầu tháng 8/2017, hiện lún ở hai đầu cầu Mặt đường tiếp giáp với mố cầu bị lượn sóng, nhấp nhô.

. Mặt đường tiếp giáp trước mố cầu xuất hiện đường nứt dài hơn 1 m, rộng 1 cm. Cách cầu VD07 gần một km, cầu VD06 xuất hiện lún đầu cầu. Công trình thuộc gói thầu 3B





Điểm tiếp giáp mố cầu VD06 và mặt đường xuất hiện đường nứt kéo dài từ dải phân cách ra đến lề đường



Tương tự trước mố cầu LRB05B, bê tông nhựa bị dồn ứ, tạo thành cục nhô lên mặt đường. Cầu thuộc gói thầu 2 liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty liên hợp Xây dựng Vạn Cường - Cienco 6 - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 703. Cầu Kỳ Lam bắc qua sông Thu Bồn được hoàn thành năm 2016, thuộc gói thầu 3A liên danh Cienco4 và Tổng công ty Xây dựng Thăng Long. Sau hai năm đưa vào sử dụng, bê tông nhựa trên mặt cầu Kỳ Lam bị khiếm khuyết, trong khi công trình đã hết thời hạn 24 tháng bảo hành



Chủ đầu tư đã xác định các vị trí khiếm khuyết để sửa chữa. Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng vốn hơn 34.500 tỷ đồng do Tổng công ty đường cao tốc VEC là chủ đầu tư. Đầu tháng 10/2018, mặt đường cao tốc đầu tiên ở miền Trung, từ Km0 đến Km65 xuất hiện nhiều vị trí bị bong tróc, ổ gà, sau hơn một năm khánh thành.





Chiều 26/11, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chủ đầu tư tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thông báo trong quá trình vận hành, một số vị trí đầu cầu, cống bị lún. VEC đã yêu cầu các nhà thầu lên kế hoạch thảm bù lún, cũng như sửa chữa các khiếm khuyết công trình trước khi hết thời gian bảo hành. Kế hoạch thi công dự kiến từ 27 đến 30/11 và hoàn thành toàn bộ từ 15 đến 20/12, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết



VEC cho rằng quá trình thi công sẽ ảnh hưởng việc đi lại của phương tiện trên cao tốc. Đơn vị rất mong lái xe cảm thông và chia sẻ. “Khi qua các vị trí đang thi công, các lái xe lưu ý giảm tốc độ, quan sát biển báo công trường nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn", VEC đề nghị.