Khi nào xử lý dứt điểm lấn chiếm đất đai chùa cổ Linh Thông?

Linh Thông là ngôi chùa cổ kính tại phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), ngôi chùa có bề dày lịch sử từ khoảng thế kỷ 17, do tể tướng Nguyễn Quý Đức hiệu là Đường Hiên, tự Bản Nhân, người xã Thiên Mỗ, huyện Từ Liêm, trấn Sơn Nam (nay thuộc phường Đại Mỗ), cũng là vị có công dựng bia Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phát tâm xây dựng. Nhân dân và các phật tử cho biết, trước đây, tại khu vực hai bên cổng Tam quan của chùa Linh Thông phát sinh tình trạng xây dựng công trình nhà ở, lều lán. Sau nhiều lần UBND xã Đại Mỗ (trước đây) nay là phường Đại Mỗ xử lý, một số công trình đã được giải toả, nhưng chưa dứt điểm, khiến khu Tam quan trước cổng chùa không thể bao lại được và không hoàn thiện được hồ sơ pháp lý để trình cấp có thẩm quyền xem xét công nhận chùa là di tích lịch sử. Bà Nguyễn Thị Chinh (trú ở tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ), cho biết: "Từ năm 1993, UBND huyện Từ Liêm (cũ) đã có Kết luận thanh tra số 97/KL-TT, về việc một số vi phạm lấn chiếm đất chùa là vi phạm vào Điều 5 Luật Đất đai lúc bấy giờ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn không giải quyết, xử lý theo Kết luận, khiến tình trạng lấn chiếm kéo dài". Liên quan đến sự việc này, Báo Tri thức và Cuộc sống cũng đã có loạt bài viết nêu thông tin phản ánh của người dân. Về việc này, ngày 2/6/2023, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội có văn bản số 170-GB/UBKTTU, chuyển đơn trụ trì chùa Linh Thông đến UBND quận Nam Từ Liêm để xem xét, giải quyết. Do sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gần đây, công dân tiếp tục gửi nhiều đơn đến các cấp, cơ quan có thẩm quyền, trong đo có cả đơn gửi đến cơ quan chức năng của Bộ Công an, đề nghị xem xét giải quyết. Trên cơ sở đó, các đơn vị như Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Cục Cảnh sát hình sự; Cục An ninh chính trị nội bộ..., đều đã có hồi đáp công dân về việc chuyển tiếp đơn đề nghị địa phương xem xét, xử lý theo thẩm quyền; và thông báo lại kết quả xác minh, giải quyết. Theo ghi nhận của phóng viên ngày 17/11/2024, hiện trạng lấn chiếm đất đai khuôn viên chùa cổ Linh Thông vẫn chưa được xử lý, khiến cho cổng Tam quan chùa Linh Thông không thể hoàn thiện, tạo khoảng trống lớn khiến nhiều đối tượng ra vào tự do làm ảnh hưởng đến tôn nghiêm nhà chùa. Phần diện tích ngôi chùa bị lấn chiếm, xây dựng công trình kiên cố trái phép ngay sát cổng chùa, nhưng vẫn chưa được xử lý. Các công trình cao tầng kiên cố nằm bên trái Tam quan chùa Linh Thông. Hàng rào tại một số vị trí được dựng như “lô cốt” bên trong chùa, do cổng Tam quan chưa thể hoàn thiện vì các công trình kiên cố trái phép. Cổng chùa Linh Thông còn bị “bủa vây” bởi bãi tập kết, vật liệu xây dựng trái phép. Trước sự việc diễn ra, nhân dân và các phật tử địa phương mong muốn UBND phường Đại Mỗ, UBND quận Nam Từ Liêm quan tâm, sớm xử lý dứt điểm. Video: Hiện trạng lấn chiếm đất đai xung quanh khuôn viên chùa cổ Linh Thông:

