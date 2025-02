Loạt cán bộ công an các tỉnh, thành xin nghỉ hưu trước tuổi

21 lãnh đạo, chỉ huy Công an Lâm Đồng nghỉ hưu trước tuổi: Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Lễ Công bố Quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/3 đối với 21 lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng và cấp đội trong Công an tỉnh này. Trong đó có 9 Trưởng phòng, Trưởng Công an huyện; 10 Phó Trưởng phòng và 2 Đội trưởng. Trong số 21 người, có 19 người hưởng chế độ hưu trí và 2 người được nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ chờ hưu. 10 Trưởng phòng, Trưởng Công an huyện Công an tỉnh Hưng Yên xin nghỉ hưu trước tuổi: Ngày 17/2, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh cho 4 cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi để sắp xếp bộ máy gồm: Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chánh Thanh tra Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Học, Trưởng phòng Kỹ thuật Hình sự; Đại tá Nguyễn Văn Đường, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động; Thượng tá Đỗ Văn Tiến, Giám thị Trại tạm giam. Trước đó, Công an tỉnh Hưng Yên có 6 trưởng phòng, trưởng Công an cấp huyện xin nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi. 11 cán bộ Công an tỉnh Ninh Thuận xin nghỉ hưu trước tuổi: Ngày 17/2, Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ công bố quyết định đối với 11 lãnh đạo cấp phòng có đơn xin nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ. Trong đó, 6 trưởng phòng gồm: Đại tá Nguyễn Đăng Thuấn, Trưởng phòng PA06; Đại tá Lê Mai, Trưởng phòng PX03; Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh, Chánh Văn phòng PC01; Thượng tá Nguyễn Văn Quyết, Trưởng phòng PC10; Thượng tá Mai Thị Hồng Tiến, Trưởng phòng PV06 và Thượng tá Lê Văn Sang, Chánh Thanh tra PX05. 6 lãnh đạo cấp phòng Công an tỉnh Thái Bình xin nghỉ hưu trước tuổi: Ngày 17/2, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ công bố các Quyết định đối với 6 lãnh đạo các phòng nghỉ công tác trước hạn tuổi từ ngày 1/3 gồm: Đại tá Lê Hồng Chương, Trưởng phòng An ninh kinh tế; Thượng tá Nguyễn Văn Canh, Trưởng phòng hồ sơ; Thượng tá Nguyễn Ngọc Quýnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Thượng tá Lê Đức Cường, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Giám thị Trại Tạm giam và Thượng tá Lại Kim Đô, Phó Giám thị Trại Tạm giam. 8 Trưởng phòng, Trưởng Công an huyện Công an Ninh Bình xin nghỉ hưu sớm gồm: Đại tá Đinh Văn Tuấn, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh; Đại tá Nguyễn Văn Tứ, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH; Đại tá Đặng Văn Linh, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH; Đại tá Nguyễn Đình Toán, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự; Đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng Công an huyện Gia Viễn; Thượng tá Nguyễn Văn Lượng, Chánh Thanh tra Công an tỉnh; Thượng tá Phạm Trung Trực, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Thượng tá Đào Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. 13 lãnh đạo Công an cấp huyện, phòng ở Nam Định tự nguyện xin nghỉ trước tuổi: Ngày 17/2, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ công tác đối với 13 cán bộ, lãnh đạo xin nghỉ hưu trước tuổi gồm: 6 trưởng phòng, 1 trưởng Công an huyện, 4 Phó Trưởng phòng và 2 Phó Trưởng Công an huyện. Trong đó, có 5 cán bộ còn thời gian công tác từ 30 đến dưới 60 tháng (2 trưởng phòng, 1 trưởng Công an huyện và 2 phó trưởng phòng. Ngoài ra, 55 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy xung phong bố trí giữ chức vụ thấp hơn. Đại tá và 24 Thượng tá Công an tỉnh Bến Tre xin nghỉ hưu trước tuổi: Ngày 17/2, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/3/2025 đối với 25 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện gồm: 7 trưởng phòng, 3 trưởng Công an huyện, 11 phó trưởng phòng và 4 phó trưởng Công an huyện. Các trường hợp này còn thời gian phục vụ theo quy định từ 8 tháng đến 57 tháng. Trong 25 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện xin nghỉ hưu trước tuổi có 1 cán bộ có cấp hàm Đại tá và 24 cán bộ cấp hàm Thượng tá. 15 Trưởng phòng, Phó phòng Công an Đà Nẵng nghỉ hưu trước tuổi: Công an thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức công bố các quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ đối với 6 trưởng phòng và 9 phó trưởng phòng. Trong số các trưởng phòng gồm: Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu; Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh; Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Thượng tá Nguyễn Bảy, Chánh Thanh tra; Thượng tá Nguyễn Nho Chinh, Trưởng phòng An ninh kinh tế; Thượng tá Nguyễn Văng Cung, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự. 13 lãnh đạo cấp phòng Công an Đồng Nai xung phong nghỉ hưu trước tuổi: Chiều 14/2, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, 13 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện tình nguyện xin nghỉ công tác trước hạn tuổi gồm: 5 trưởng phòng và 8 phó trưởng phòng, phó trưởng Công an huyện. 18 lãnh đạo Công an cấp phòng, cấp huyện ở Nghệ An nghỉ hưu trước tuổi: Triển khai sắp xếp bộ máy, đến nay Công an tỉnh Nghệ An đã có 18 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện xung phong nghỉ hưu trước tuổi và 4 Phó Trưởng Công an huyện đến nhận công tác và giữ chức vụ chỉ huy Công an xã. Trong số cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi có 4 Trưởng phòng, Trưởng Công an huyện và 9 Phó Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng Công an huyện. 7 lãnh đạo cấp phòng Công an tỉnh Hà Nam tình nguyện xin nghỉ công tác trước hạn tuổi gồm: Đại tá Nguyễn Quốc Chiến, Trưởng phòng An ninh kinh tế; Thượng tá Trần Hồng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động; Thượng tá Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị; Thượng tá Lã Quốc Khánh, Phó trưởng phòng An ninh nội địa; Thượng tá Vũ Hồng Phương, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế; Thượng tá Trần Quốc Huy, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế; Thượng tá Hoàng Minh Tiến, Phó trưởng phòng Tham mưu. 9 lãnh đạo cấp phòng, huyện Công an tỉnh Quảng Ninh xin nghỉ công tác trước tuổi gồm: Đại tá Lê Đức Hiền, Trưởng phòng Hậu cần; Đại tá Nguyễn Đức Quý; Chánh Thanh tra Công an tỉnh); Đại tá Nguyễn Hải Phong, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động; Thượng tá Lê Đình Đông; Trưởng phòng Hồ sơ; Thượng tá Vũ Văn Thức; Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh; Đại tá Vũ Minh Đức, Phó Trưởng Công an TP Đông Triều; Thượng tá Nguyễn Văn Dinh, Phó Trưởng Công an TP Cẩm Phả; Thượng tá Ngô Quốc Thông, Phó Trưởng Công an huyện Vân Đồn và Thượng tá Hoàng Văn Vĩnh, Phó Trưởng phòng Hồ sơ. 6 cán bộ công an cấp phòng ở Hải Dương xin nghỉ hưu trước tuổi gồm: Đại tá Phạm Đức Điệp – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thượng tá Phạm Văn Lục - Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ; Thượng tá Vũ Đức Khoa - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng An ninh nội địa; Thượng tá Vũ Hồng Phong - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự; Thượng tá Đỗ Mạnh Hưng - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Thượng tá Dương Ngọc Vĩnh - Phó Trưởng phòng Tham mưu.

