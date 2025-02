Thi thể người đàn ông trên đường vắng tố người vợ ác nhân

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/1/2021, Công an huyện Phong Thổ (Lai Châu) nhận được tin báo về việc người dân ở xã Mù San phát hiện một thi thể nam giới khoảng gần 40 tuổi. Hiện trường là con đường vắng vẻ thuộc bản Lùng Than. Khám nghiệm tử thi cho thấy, phần lớn khuôn mặt đã biến dạng. Những vết thương được gây ra bởi vật tày, cứng cho thấy có dấu hiệu của vụ giết người. (Hiện trường vụ án) Do khuôn mặt biến dạng, trong người nạn nhân cũng không có bất cứ loại giấy tờ nào nên Công an chưa thể lần ra được nhân thân. Ngay sát thi thể là một chiếc xe máy dựng rất ngay ngắn, nạn nhân nằm ngửa, xung quanh không có dấu hiệu vật lộn. Những dữ kiện này đưa các điều tra viên đến một nhận định nạn nhân bị đánh bất ngờ. Hung thủ ra tay quyết liệt và phải có từ 2 người trở lên. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhiều tổ công tác được cử đi khắp xã Mù San để rà soát. Tại bản Lùng Than, các trinh sát được một người phụ nữ cung cấp thông tin chồng mình đi khỏi nhà từ tối 19/1/2021 đến nay chưa về, điện thoại không liên lạc được. Người đàn ông được cho là mất tích có tên Tẩn Vần Khai (SN 1984, trú tại Mù San, Phong Thổ, Lai Châu). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Một người hàng xóm cho biết có thấy anh Khai đi chiếc xe máy mà công an tìm thấy gần thi thể người đàn ông xấu số. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra khẳng định, nạn nhân chính là anh Tẩn Vần Khai. Khai có vợ đầu tên Mẩy, cách đây một thời gian Mẩy bỏ xuống Hà Nội làm thêm nên anh này đã sống chung với một người phụ nữ khác. Mở rộng tìm kiếm ở hiện trường, cách nơi phát hiện anh Khai tử vong khoảng 1km, công an tìm thấy một gói màu đen, giống cách đóng gói ma túy. Tuy nhiên, khi mở ra, bên trong chỉ có giấy lộn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cùng lúc này, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Khai có sử dụng ma túy trước khi bị sát hại. Từ các manh mối này, các điều tra viên nhận định, Khai bị đối tượng dùng "hàng giả" để dụ ra chỗ vắng rồi sát hại. Một vài nhân chứng cung cấp, tối 19/1 họ có thấy người đàn ông tên Phàn Vần Tông (trú tại Mù San) cùng 1 phụ nữ đi ra ngoài lúc tầm 21h. Trên tay Tông cầm vật có mô tả giống với hung khí trong vụ anh Khai bị sát hại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi lần theo những địa điểm Tông từng làm ở Hà Nội, Bắc Giang, Công an tỉnh Lai Châu bất ngờ nhận được thông tin, Tông sống cùng Tẩn Ú Mẩy, là vợ cũ của Tẩn Vần Khai đã bỏ nhà lên Hà Nội làm việc. Thời điểm sau khi anh Khai chết, Tông cũng biến mất khỏi địa phương, có tâm lý bất an và xuất hiện tại khu vực đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Lúc này Mẩy cũng "bặt vô âm tín" (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau một thời gian truy lùng, công an đã tìm thấy Phàn Vần Tông. Khi được triệu tập lên làm việc, dù quanh co, phủ nhận, nhưng sau cùng, Tông đã phải thừa nhận chính mình đã ra tay sát hại anh Khai. Tông khai, sau khi gây án, anh ta và Mẩy chia tay và hứa nếu ai bị bắt thì nhận tội một mình, không được khai ra người còn lại. Sau thời gian thu thập tin tức, cuối cùng Công an tỉnh Lai Châu cũng bắt giữ được người phụ nữ này khi chị ta đang chuẩn bị bỏ trốn. Lời khai của Mẩy, Tông cho thấy, cách đây 1 năm Mẩy bị anh Khai đánh nên rủ Tông bỏ về Hà Nội làm và chung sống với nhau. Khi biết anh Khai lấy vợ mới, Mẩy ghen tức và nói với Tông ý định trả thù. Khi thấy Tông ngần ngừ, Mẩy dọa nếu không làm theo, chị ta sẽ nói với Khai về việc hai người chung sống, Khai sẽ giết Tông. Tối 19/1, Tông gọi điện nói với anh Khai là mình có ma túy, anh Khai bán được thì sẽ chia nhau. Tưởng thật, anh Khai ra điểm hẹn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại đây, Mẩy dùng vật tày, cứng bất ngờ tấn công khiến anh Khai ngã gục. Sau đó, Mẩy đưa hung khí cho Tông bảo đánh tiếp cho đến khi anh Khai tử vong. Mẩy khai, trong thời gian bỏ trốn, chị ta đã liên hệ với một người môi giới để được lấy chồng nước ngoài, đang chuẩn bị đi thì bị công an bắt giữ. Do là chủ mưu và tấn công anh Khai trước nên Mẩy bị tuyên tử hình, Tông phải chịu bản án chung thân. Vụ án trên là bài học cho những người chỉ vì không kiềm chế được bực bội mà ra tay tàn nhẫn đề rồi phải chịu hình phạt nặng nề. >>> Xem thêm video: Con trai 15 tuổi sát hại cha rồi đốt xác phi tang ở Lâm Đồng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/1/2021, Công an huyện Phong Thổ (Lai Châu) nhận được tin báo về việc người dân ở xã Mù San phát hiện một thi thể nam giới khoảng gần 40 tuổi. Hiện trường là con đường vắng vẻ thuộc bản Lùng Than. Khám nghiệm tử thi cho thấy, phần lớn khuôn mặt đã biến dạng. Những vết thương được gây ra bởi vật tày, cứng cho thấy có dấu hiệu của vụ giết người. (Hiện trường vụ án) Do khuôn mặt biến dạng, trong người nạn nhân cũng không có bất cứ loại giấy tờ nào nên Công an chưa thể lần ra được nhân thân. Ngay sát thi thể là một chiếc xe máy dựng rất ngay ngắn, nạn nhân nằm ngửa, xung quanh không có dấu hiệu vật lộn. Những dữ kiện này đưa các điều tra viên đến một nhận định nạn nhân bị đánh bất ngờ. Hung thủ ra tay quyết liệt và phải có từ 2 người trở lên. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhiều tổ công tác được cử đi khắp xã Mù San để rà soát. Tại bản Lùng Than, các trinh sát được một người phụ nữ cung cấp thông tin chồng mình đi khỏi nhà từ tối 19/1/2021 đến nay chưa về, điện thoại không liên lạc được. Người đàn ông được cho là mất tích có tên Tẩn Vần Khai (SN 1984, trú tại Mù San, Phong Thổ, Lai Châu). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Một người hàng xóm cho biết có thấy anh Khai đi chiếc xe máy mà công an tìm thấy gần thi thể người đàn ông xấu số. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra khẳng định, nạn nhân chính là anh Tẩn Vần Khai. Khai có vợ đầu tên Mẩy, cách đây một thời gian Mẩy bỏ xuống Hà Nội làm thêm nên anh này đã sống chung với một người phụ nữ khác. Mở rộng tìm kiếm ở hiện trường, cách nơi phát hiện anh Khai tử vong khoảng 1km, công an tìm thấy một gói màu đen, giống cách đóng gói ma túy. Tuy nhiên, khi mở ra, bên trong chỉ có giấy lộn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cùng lúc này, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Khai có sử dụng ma túy trước khi bị sát hại. Từ các manh mối này, các điều tra viên nhận định, Khai bị đối tượng dùng "hàng giả" để dụ ra chỗ vắng rồi sát hại. Một vài nhân chứng cung cấp, tối 19/1 họ có thấy người đàn ông tên Phàn Vần Tông (trú tại Mù San) cùng 1 phụ nữ đi ra ngoài lúc tầm 21h. Trên tay Tông cầm vật có mô tả giống với hung khí trong vụ anh Khai bị sát hại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi lần theo những địa điểm Tông từng làm ở Hà Nội, Bắc Giang, Công an tỉnh Lai Châu bất ngờ nhận được thông tin, Tông sống cùng Tẩn Ú Mẩy, là vợ cũ của Tẩn Vần Khai đã bỏ nhà lên Hà Nội làm việc. Thời điểm sau khi anh Khai chết, Tông cũng biến mất khỏi địa phương, có tâm lý bất an và xuất hiện tại khu vực đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Lúc này Mẩy cũng "bặt vô âm tín" (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau một thời gian truy lùng, công an đã tìm thấy Phàn Vần Tông. Khi được triệu tập lên làm việc, dù quanh co, phủ nhận, nhưng sau cùng, Tông đã phải thừa nhận chính mình đã ra tay sát hại anh Khai. Tông khai, sau khi gây án, anh ta và Mẩy chia tay và hứa nếu ai bị bắt thì nhận tội một mình, không được khai ra người còn lại. Sau thời gian thu thập tin tức, cuối cùng Công an tỉnh Lai Châu cũng bắt giữ được người phụ nữ này khi chị ta đang chuẩn bị bỏ trốn. Lời khai của Mẩy, Tông cho thấy, cách đây 1 năm Mẩy bị anh Khai đánh nên rủ Tông bỏ về Hà Nội làm và chung sống với nhau. Khi biết anh Khai lấy vợ mới, Mẩy ghen tức và nói với Tông ý định trả thù. Khi thấy Tông ngần ngừ, Mẩy dọa nếu không làm theo, chị ta sẽ nói với Khai về việc hai người chung sống, Khai sẽ giết Tông. Tối 19/1, Tông gọi điện nói với anh Khai là mình có ma túy, anh Khai bán được thì sẽ chia nhau. Tưởng thật, anh Khai ra điểm hẹn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại đây, Mẩy dùng vật tày, cứng bất ngờ tấn công khiến anh Khai ngã gục. Sau đó, Mẩy đưa hung khí cho Tông bảo đánh tiếp cho đến khi anh Khai tử vong. Mẩy khai, trong thời gian bỏ trốn, chị ta đã liên hệ với một người môi giới để được lấy chồng nước ngoài, đang chuẩn bị đi thì bị công an bắt giữ. Do là chủ mưu và tấn công anh Khai trước nên Mẩy bị tuyên tử hình, Tông phải chịu bản án chung thân. Vụ án trên là bài học cho những người chỉ vì không kiềm chế được bực bội mà ra tay tàn nhẫn đề rồi phải chịu hình phạt nặng nề. >>> Xem thêm video: Con trai 15 tuổi sát hại cha rồi đốt xác phi tang ở Lâm Đồng.