Cận cảnh sinh vật bí ẩn sở hữu đôi mắt ma quái đầy ám ảnh

1. Có đôi mắt "khổng lồ" so với kích thước cơ thể. Vượn mắt kính có đôi mắt rất lớn so với cơ thể – mỗi mắt có đường kính khoảng 16 mm, gần bằng kích thước toàn bộ não của chúng. Điều này giúp chúng nhìn rõ vào ban đêm, vì chúng là loài săn mồi hoạt động về đêm. Ảnh: Pinterest. 2. Chúng không thể cử động mắt. Mặc dù có đôi mắt khổng lồ, nhưng vượn mắt kính không thể di chuyển nhãn cầu. Thay vào đó, chúng phải xoay toàn bộ đầu để nhìn sang hướng khác. Ảnh: Pinterest. 3. Khả năng xoay đầu 180 độ như cú mèo. Giống như loài cú, vượn mắt kính có thể xoay đầu 180 độ sang hai bên, giúp chúng quan sát xung quanh mà không cần di chuyển cơ thể. Điều này rất hữu ích khi chúng bám vào cành cây và tìm kiếm con mồi. Ảnh: Pinterest. 4. Là loài linh trưởng ăn thịt duy nhất. Không giống các loài linh trưởng khác chủ yếu ăn thực vật, vượn mắt kính là loài linh trưởng hoàn toàn ăn thịt. Chúng săn côn trùng, chim nhỏ, thằn lằn và thậm chí cả dơi bằng cách nhảy vồ vào con mồi. Ảnh: Pinterest. 5. Nhảy xa gấp 40 lần chiều dài cơ thể. Dù chỉ dài khoảng 10–15 cm, vượn mắt kính có thể nhảy xa đến 5 mét – tương đương 40 lần chiều dài cơ thể. Khả năng này giúp chúng dễ dàng di chuyển giữa các cành cây mà không cần chạm đất. Ảnh: Pinterest. 6. Giao tiếp bằng sóng siêu âm. Vượn mắt kính có thể tạo ra âm thanh ở tần số siêu âm trên 70 kHz, vượt quá khả năng nghe của con người. Đây là một cách chúng liên lạc với nhau mà không bị kẻ săn mồi phát hiện. Ảnh: Pinterest. 7. Có móng vuốt đặc biệt để chải lông. Trên bàn chân của vượn mắt kính có một móng vuốt đặc biệt, giúp chúng tự chải lông và loại bỏ ký sinh trùng. Ảnh: berkeley.edu. 8. Được coi là sinh vật huyền bí trong văn hóa dân gian. Ở một số vùng Đông Nam Á, người dân tin rằng vượn mắt kính có sức mạnh ma quái do đôi mắt to và khả năng nhảy xa của chúng. Một số truyền thuyết còn nói rằng nếu ai đó nhìn vào mắt chúng quá lâu, họ sẽ gặp xui xẻo. Ảnh: Pinterest.

