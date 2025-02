BMW X3 có bản trục cơ sở dài để "nịnh" khách Trung Quốc

BMW X3 2025 bản nâng cấp đã chính thức ra mắt thị trường toàn cầu vào hồi tháng 6/2024. Sau hơn nửa năm, mẫu SUV hạng sang này mới được giới thiệu với khách hàng ở thị trường tỷ dân Trung Quốc. Tuy nhiên, BMW X3 2025 dành cho thị trường ôtô lớn nhất thế giới không giống hoàn toàn với phiên bản quốc tế. Để đáp ứng nhu cầu sở hữu xe với khoảng duỗi chân rộng rãi ở hàng ghế sau của người tiêu dùng Trung Quốc, BMW X3 bản trục cơ sở dài với tên gọi X3 L. Đồng thời, hãng BMW cũng quyết định không bán X3 với chiều dài cơ sở tiêu chuẩn ở thị trường này.





Đây cũng là lần đầu tiên dòng SUV hạng sang BMW X3 có phiên bản trục cơ sở dài. Do đó, màn ra mắt của mẫu xe này thu hút không ít sự chú ý.







Mẫu xe SUV BMW X3 L 2025 sở hữu chiều dài cơ sở nhỉnh hơn đến 111 mm so với xe tiêu chuẩn. Nhờ đó, khoảng duỗi chân ở hàng ghế sau của xe được nới rộng thêm 96 mm, mang đến cảm giác thoải mái hơn cho hành khách. Ngoài ra, BMW X3 L 2025 còn dài hơn 126 mm và rộng hơn 25 mm so với phiên bản bán ở thị trường quốc tế.







Trong khi đó, tỷ lệ phân bổ trọng lượng 50:50 đặc trưng của BMW X3 vẫn được giữ nguyên. Trừ kích thước, thiết kế bên ngoài của BMW X3 L 2025 không có gì khác biệt so với xe tiêu chuẩn. Điểm nhấn của xe cũng nằm ở lưới tản nhiệt hình quả thận đôi đặc trưng với các nan mạ crôm nằm dọc và đan chéo mới.







Dải đèn LED ẩn bao quanh lưới tản nhiệt sẽ là trang bị tiêu chuẩn ở thị trường Trung Quốc. Thêm vào đó là đèn pha tích hợp 2 dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" bên trong, cản trước mới với hốc gió trung tâm rộng và khe gió giả nằm dọc, trang trí bằng nẹp mạ crôm.







Tay nắm cửa ẩn, vành la-zăng và đèn hậu mới là những trang bị ngoại thất đáng chú ý khác của mẫu SUV hạng sang này. Bên trong xe, X3 L ngoài hàng ghế sau rộng rãi còn có màn hình cong cỡ lớn đặt nổi trên mặt táp-lô, chạy bằng hệ điều hành OS9 của hãng BMW, mang đến khả năng cập nhật phần mềm qua Wifi







Định vị dẫn đường thực tế ảo và cho phép người dùng truy cập các ứng dụng nghe nhạc, phát video, chơi điện tử, đọc tin tức,... Điện thoại thông minh của người dùng sẽ được biến thành tay cầm để chơi điện tử. Bên cạnh đó là hệ thống đèn viền đa sắc bao quanh cửa gió điều hòa và cụm điều khiển trung tâm.







Ở thị trường Trung Quốc, BMW X3 L 2025 bản tiêu chuẩn xDrive 25L Luxury dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,7 giây và đạt vận tốc tối đa 214 km/h.





Trong khi đó, bản xDrive 30L cao cấp nhất dùng động cơ tương tự như trên nhưng có sức mạnh lớn hơn, đạt 258 mã lực và 400 Nm. Thời gian tăng tốc rút ngắn xuống còn 6,5 giây trong khi vận tốc tối đa tăng lên 239 km/h.







Hiện giá xe BMW X3 L 2025 tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ được lắp ráp tại nhà máy liên doanh giữa BMW và Brilliance Automotive ở Trung Quốc.





Video: Giới thiệu mẫu xe SUV BMW X3 2025 mới.





