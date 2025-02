Loài chim cực quý hiếm ở Việt Nam, thế giới khát khao sở hữu

Theo Danh lục Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ Việt Nam phiên bản 2024 do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mới công bố, thông tin về phân loại học, phân bố, tình trạng quần thể và mối đe dọa đối với nhiều loài chim cực kỳ quý hiếm ở Việt Nam được cập nhật. Trong đó, Khướu cánh đỏ (Trochalopteron formosum) là một loài khướu rất hiếm gặp chỉ ghi nhận ở hai tỉnh thuộc vùng Tây Bắc, thuộc nhóm nguy cấp (EN). Trên thế giới, loài Khướu quý hiếm này còn được ghi nhận ở Trung Quốc.

Theo ước tính, số lượng cá thể Khướu cánh đỏ còn dưới 2.500 con. Số lượng loài chim quý này bị suy giảm mạnh trong những năm qua do mất và suy thoái sinh cảnh sống cũng như vấn nạn săn bắt làm cảnh. Ảnh: VOV.

Bên cạnh Khướu cánh đỏ, Hồng hoàng cũng là một loài chim thuộc nhóm nguy cấp (EN), hiếm gặp tại Việt Nam.

Loài này được ghi nhận tại: Tây Bắc, Đông Bắc, Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó phân bố nhiều hơn tại các tỉnh miền Nam Việt Nam. Hiện số lượng cá thể Hồng hoàng trong tự nhiên còn khoảng dưới 2.500 con. Một số loài chim quý hiếm khác tại Việt Nam gồm: gà lôi tía thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp (CR), Khướu đầu đen má xám ở mức nguy cấp (EN). Gà so cổ hung xếp loại nguy cấp (EN), Sẻ đồng ngực vàng thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp (CR), Bồ câu nicoba thuộc nhóm nguy cấp (EN), đại bàng đầu trọc cũng nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp (CR)... Mời độc giả xem video: Kỳ lạ loài chim ngốc nghếch nhất thế giới và không hề biết bay.

