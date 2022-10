Hành động đẹp cứu người của lực lượng CSGT dư luận ngợi khen

Ngày 4/10, Bộ Công an cho biết, những ngày qua đã xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp, việc làm tốt của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) cứu giúp người dân gặp nạn trên đường nhận được nhiều lời khen ngợi, biểu dương của cộng đồng.



Kịp thời cứu cô gái bị TNGT bất tỉnh trên đường

Tại TPHCM: Chiều ngày 2/10, tại khu vực Suối Tiên, thuộc phường Tân Phú, TP Thủ Đức xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một cô gái bị thương nằm bất tỉnh.

Hình ảnh chiến sĩ CSGT dính đầy máu đưa cô gái đến phòng cấp cứu.

Ngay lập tức, có hai cán bộ thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM) đang làm nhiệm vụ gần đó, một cán bộ đã cùng người dân hỗ trợ đưa nạn nhân lên xe chuyên dụng chở vào Bệnh viện Ung Bướu để cấp cứu, cán bộ còn lại đứng bảo vệ hiện trường.

Sau khi đưa nạn nhân tới phòng cấp cứu, lưng áo của cán bộ CSGT cũng dính đầy máu. Trên các trang mạng, nhiều người khen ngợi hành động của cán bộ CSGT, đồng thời mong cô gái tai qua nạn khỏi.

CSGT Nghệ An tìm thấy bé gái bị dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao”

Tại Nghệ An, sau khi nhận được thông báo từ Công an Tây Ninh đề nghị phối hợp tìm kiếm cháu Q.N. (sinh năm 2008, trú tại Tây Ninh) bị đối tượng xấu trên mạng xã hội rủ ra tỉnh Lạng Sơn làm việc và có khả năng bị bán qua biên giới. Lực lượng CSGT trên toàn tỉnh Nghệ An đã tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tìm kiếm cháu Q.N.

Đến chiều ngày 2/10, trạm CSGT Diễn Châu đã phát hiện trên ô tô khách chạy từ Nam ra Bắc một bé gái có đặc điểm giống cháu bé Công an Tây Ninh và gia đình đang tìm kiếm.

Cháu Q.N được chăm sóc tại trụ sở Trạm CSGT Công an Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Ngay lập tức, tổ công tác đã liên lạc với gia đình để xác minh thông tin và thuyết phục cháu Q.N. xuống xe, chờ gặp người thân đang tìm kiếm. Sau khi liên lạc với gia đình, Trạm CSGT Diễn Châu đã bố trí chỗ ăn nghỉ, chăm sóc sức khoẻ cho cháu Q.N…

Sáng 3/10, bố cháu Q.N. là ông P.T.B. đã ra Nghệ An để đón con. Gia đình và cháu Q.N. cho biết: “Cháu quen một người bạn trên mạng xã hội, người bạn này rủ rê cháu N. ra tỉnh Lạng Sơn làm việc với mức thu nhập cao. Tin lời người bạn trên thế giới ảo, Q.N. đã giấu gia đình và bắt xe ra Lạng Sơn theo hướng dẫn của bạn để tìm việc nhẹ, lương cao”.

Sau khi được người thân và cán bộ Trạm CSGT Diễn Châu phân tích, cháu Q.N. nhận ra mình có thể trở thành nạn nhân của tội phạm buôn bán người nên cháu đã từ bỏ ý định và cùng bố trở về nhà.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân mọi lúc, mọi nơi của cán bộ Công an, gia đình cháu Q.N. đã viết thư cảm ơn CBCS Trạm CSGT Diễn Châu. Trong thư có đoạn: “...Nếu không được các anh ở Trạm CSGT Diễn Châu phát hiện và ngăn chặn kịp thời thì có thể chúng tôi không bao giờ được gặp lại con nữa. Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Công an quê Bác nói chung, các anh ở Trạm CSGT Diễn Châu nói riêng về những việc làm ý nghĩa, vì Nhân dân phục vụ”.

CSGT cứu người gặp nạn, quay lại video tránh bị hiểu lầm là người gây tai nạn

Tại Hà Nội: Sáng ngày 2/10, Thiếu tá Nguyễn Ninh Dương, Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) đang trên đường đi làm. Khi đến đoạn ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi (QuậnThanh Xuân, Hà Nội) anh phát hiện một vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân đang nằm trên vỉa hè là một người phụ nữ, máu chảy nhiều nhưng chưa có xe cấp cứu đến.

Thiếu tá Nguyễn Ninh Dương (áo ghi sáng) và hình ảnh người phụ nữ bị tai nạn.

Anh Dương đã lập tức xuống hỏi thăm và đề nghị được chở người phụ nữ này đến bệnh viện. Tuy nhiên trước khi đi, anh cũng nhờ người đi đường quay lại đoạn video để làm bằng chứng tránh việc người nhà lại nghĩ nhầm anh là người gây tai nạn.

Nhờ hành động kịp thời của Thiếu tá Nguyễn Ninh Dương, sức khỏe của người phụ nữ đã ổn định.

