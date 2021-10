Tin nóng 4/10: Hai vợ chồng chết cháy chỉ còn lại vài khúc xương

Hai vợ chồng chết cháy chỉ còn lại vài khúc xương: Ngày 4/10, Công an tỉnh Cà Mau đang làm rõ nguyên nhân chết cháy của vợ chồng ông H.T.M. (53 tuổi) và bà N.T.L.A. (46 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Phú Tân). Trưa 3/10, con trai ông M. không thấy cha, mẹ về nhà nên đi tìm thì tá hỏa khi phát hiện cha mẹ đã chết cháy thi thể chỉ còn lại vài khúc xương. Căn chòi tại hiện trường không bị cháy. Đình chỉ một Công an phường để làm rõ việc dí roi điện vào nam thanh niên: Ngày 4/10, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã đình chỉ công tác đối với đại úy Trần Bình Định, Công an viên công tác tại Công an phường Vĩnh Điện. để làm rõ vụ việc đồng chí này dí roi điện vào người một thanh niên trên địa bàn. Lừa bán em họ qua biên giới để lấy 3 triệu đồng tiền công: Để kiếm tiền tiêu xài, Lo Thị Căm (SN 1987, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã đặt vấn đề với Moong Thị Xúm (SN 1976, trú cùng bản) rồi lừa bán em họ (dưới 16 tuổi) của mình sang Trung Quốc để lấy 3 triệu đồng. Ngày 4/10, Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng này. Bắt tạm giam 'IT' Nhâm Hoàng Khang: Ngày 4/10, Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, trú quận Tân Bình, TP. HCM) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Khang đã có hành vi "đột nhập" vào trang web liên quan đến những vi phạm pháp luật trong hoạt động tội phạm cờ bạc của một số đối tượng trên mạng xã hội... để cưỡng đoạt tài sản. Gần 20 học sinh ngộ độc, một trẻ tử vong sau khi ăn quả Hồng Châu: Ngày 4/10, UBND huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết, chiều 2/10, sau khi tan học được gia đình đón về nhà, nhóm 17 em gồm 1 học sinh mầm non, 9 học sinh tiểu học và 7 học sinh THCS, cùng trú xã Chiềng Ken đã rủ nhau lên đồi gần nhà hái quả Hồng Châu ăn và bị ngộ độc. Trong số đó có 1 em tử vong. Dùng dao tấn công công an khi bị nhắc nhở: Lý Thanh Phúc (ở Sóc Trăng) bị nhắc nhở về việc bán hàng không chấp hành quy định phòng dịch ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Phúc đã chửi bới rồi dùng dao tấn công lực lượng Công an. Ngày 4/10, Phúc bị Công an thị xã Bến Cát tạm giữ để điều tra. Nhân viên công ty ô tô "giở trò" để chiếm đoạt tài sản của khách hàng: Nguyễn Thanh Tú là nhân viên bán hàng của một công ty kinh doanh ô tô trên địa bàn TP. Cần Thơ. Ông N.A.K. (cư trú tỉnh An Giang) đến công ty của Tú mua một chiếc xe ô tô và đã đặt cọc tiền mua xe cho Tú. Lúc này, Tú nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty mà ông K. đã nộp. Ngày 4/10, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ Tú. Bắt đối tượng cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ" lên tới 240%/năm: Ngày 4/10, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam đối tượng Đặng Văn Tuấn (SN 1997, trú tại phường Phú Thượng) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Tuấn có hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất từ 121,67%/năm đến 240%/năm. >>>>> Xem thêm video: 2 người chết cháy trong nhà: Nghi tự thiêu do mâu thuẫn tình cảm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

