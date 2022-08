Hải Phòng:Đối tượng truy nã quốc tế đã bị bắt như thế nào?

Trước đó, qua công tác quản lý cư trú của người nước ngoài, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an thành phố Hải Phòng phát hiện một công dân Trung Quốc có dấu hiệu nghi vấn, đến Hải Phòng ngày 05/8/2022.

Đối tượng truy nã quốc tế SUN LEI tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (đánh dấu vòng màu đỏ). Ảnh: CAHP

Đơn vị đã báo cáo Giám đốc công an TP, xác minh, xác định được đối tượng là SUN LEI (nam), sinh ngày 26/8/1979, quốc tịch Trung Quốc, có Lệnh truy nã quốc tế của Tổ chức INTERPOL và Lệnh tạm giam của của Công an thành phố Tây An, Trung Quốc với tội danh đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Sau khi xác định SUN LEI là đối tượng truy nã nguy hiểm, đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố, ngày 10/8/2022, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã xây dựng phương án tổ chức truy bắt thành công, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Quá trình làm việc tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, SUN LEI đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật tại Trung Quốc. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh đối với SUN LEI, tổ chức bàn giao cho Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an trong tối ngày 10/8/2022 để xử lý theo quy định của pháp luật.

