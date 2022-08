Bí ẩn bóng ma màu tím xuất hiện sau khi Trái Đất bị tấn công

Bóng ma vũ trụ màu tím bí ẩn được đặt tên là STEVE mới đây đã được nhà thiên văn học kiêm nhiếp ảnh gia Alan Dyer ghi lại một cách trọn vẹn ở miền Nam Alberta - Canada. STEVE là gi thì đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể lí giải. Nó giống cực quang phần nào, nhưng không phải cực quang. STEVE là một dải sáng màu tím, có thể xuất hiện cùng một "hàng rào ánh sáng" màu xanh lá cây kề cận giống cực quang. STEVE rất hiếm khi xuất hiện, nhưng cũng thường đồng hành với các sự kiện từ quyển Trái Đất bị ngôi sao mẹ tấn công. Bóng ma vũ trụ bí ẩn này mới đây đã xuất hiện sau 2 ngày ròng Trái Đất hứng bão địa từ - là những quả pháo sáng đầy năng lượng bắn ra từ Mặt Trời, đâm sầm vào từ quyển Trái Đất. STEVE là chữ viết tắt của cụm từ mang nghĩa "tăng cường vận tốc nhiệt mạnh", là một dòng khí nóng, mỏng, dài, cắt ngang bầu trời hàng trăm km. Theo ghi nhận từ các vệ tinh, không khí nó bên trong STEVE có thể đạt tới nhiệt độ tới 3.000 độ C. Có rất nhiều giả thuyết về sự xuất hiện của STEVE, có người cho rằng STEVE có thể liên quan đến sự bùng nổ đột ngột của năng lượng nhiệt và động năng được kích hoạt trong các cú va chạm của các hạt mang điện cao trong bầu khí quyển, khi xảy ra bão địa từ. Tuy nhiên, chưa giả thuyết nào đứng vững và STEVE vẫn là một bí ẩn kể từ khi nó được xác định vào năm 2017. Bão từ hay còn gọi là bão địa từ trên Trái Đất là những thời kỳ mà kim la bàn dao động mạnh. Nguyên nhân gây ra bão từ là do dòng hạt mang điện phóng ra từ các vụ bùng nổ trên Mặt Trời (gió Mặt Trời) tác dụng lên các đường cảm ứng từ của Trái Đất. Trên một số hành tinh khác trong hệ Mặt Trời, nhất là các hành tinh có từ quyển: Sao Thổ, Sao Thuỷ, Sao Hải Vương, Sao Mộc, Sao Thiên Vương cũng có hiện tượng tương tự. Theo một lý thuyết khác, bão từ là một hiện tượng xảy ra thường xuyên, theo chu kỳ của thế giới tự nhiên. Mặt trời hoạt động phát ra chùm hạt tích điện gọi là chùm plasma. Plasma là dạng thứ tư của vật chất, ba dạng khác là khí, lỏng, rắn. Bão từ được gây ra do các chùm plasma khổng lồ trung hòa về điện của các hạt tích điện phát ra từ các vụ bùng nổ của sắc cầu mặt trời. Các chùm này trên đường đi tới trái đất sẽ bao trùm lên trái đất, tác động với từ quyển trái đất tạo ra hệ dòng điện tròn xung quanh trái đất gây ra bão từ. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

