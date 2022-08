Cá heo bơi sát bờ biển cảng Lý Sơn: Loài linh thiêng được thờ phụng!

Vào sáng 10/8, nhiều người dân bất ngờ phát hiện một con cá heo dài hơn 1m, nặng hơn 20 kg bơi lượn lờ sát bờ biển cảng Lý Sơn. Theo đó, ngư dân địa phương đã dìu cá ra xa nhưng nó liên tục bơi tiến vào bờ. Ảnh: Lao động. Một số nhân chứng kể rằng, con cá heo có dấu hiệu đuối sức và bị thương ở miệng. Sau nhiều giờ nỗ lực giải cứu, cá heo đã bơi trở lại biển khơi. Ảnh: Saostar. Trước đó, vào tháng 7/2020, một con cá heo dài 3m, nặng 300 kg bị đuối sức và lụy bờ ở đảo Lý Sơn. Sau khi chết, con vật này được ngư dân chôn cất theo phong tục làng biển. Ảnh: Zing. Cụ thể, cùng với cá voi, cá heo được người dân Lý Sơn thờ phụng vì cho rằng chúng thường giúp người gặp nạn trên biển. Ảnh: baoquangngai. Cá heo và cá voi (thường được gọi chung là cá ông, cá bà) thỉnh thoảng xuất hiện gần bờ biển ở đảo Lý Sơn. Ảnh: kinhtedothi. Cá ông, cá bà được người dân Lý Sơn xem là loài cá linh thiêng. Do vậy, họ tôn kính và thờ phụng chúng. Ảnh: baovanhoa. Việc an táng, chôn cất cá ông, cá bà được ngư dân quan niệm sẽ giúp họ được che chở, may mắn trong những chuyến ra khơi, đánh bắt được nhiều tôm cá... Ảnh: Tiền phong. Trên đảo Lý Sơn có rất nhiều lăng cá ông. Trong đó, lăng cá ông Nam Hải (lăng Chánh) được phục dựng theo nguyện vọng tâm linh của người dân có diện tích 400 m2. Ảnh: baobinhdinh. Do được người dân quan niệm là "phúc thần biển" và việc thờ phụng cá heo, cá voi giúp 2 loài cá này được bảo tồn. Ảnh: baobinhdinh. Mời độc giả xem video: Ngỡ ngàng đàn cá heo ‘khủng” “tung tăng” bơi ở đảo Phú Quý. Nguồn: THTPCT.

