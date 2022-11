Hải Phòng: Xử lý nghiêm việc tái lấn chiếm mỏ cát tại Kiến Thụy

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu UBND huyện Kiến Thụy chỉ đạo các ngành chức năng phải xử lý nghiêm một số cá nhân có hành vi cản trở doanh nghiệp hoạt động khai thác cát tại khu vực biển huyện Kiến Thụy.



Thời gian vừa qua, vấn đề ngao - cát là chủ đề "nóng" của TP Hải Phòng.

Ngày 15/10 vừa qua, UBND huyện Kiến Thuỵ đã hoàn thành việc cưỡng chế (giai đoạn 1), tháo dỡ 48 chòi canh của 31 hộ nuôi ngao tự phát , không phép, không phù hợp quy hoạch trên khu vực biển huyện Kiến Thụy; thực hiện quyền quản lý của nhà nước đối với vùng bãi triều này.

UBND huyện Kiến Thụy cũng thực hiện thả phao, xác định ranh giới các mỏ cát, bàn giao các mỏ cát đã được cấp phép từng bị người dân tự vào nuôi trồng ngao cho doanh nghiệp khai thác cát.

Cùng với đó, Hải Phòng cũng cho phép đối với các khu vực mỏ cát các doanh nghiệp đã có kế hoạch khai thác cát, các hộ dân phải hoàn thành thu hoạch ngao trước ngày 15/11. Đối với các khu vực khác, các hộ dân phải hoàn thành thu hoạch ngao trước ngày 30/11.

Tuy nhiên, theo báo cáo từ UBND huyện Kiến Thụy, từ ngày 15/10 đến nay, một số hộ dân đã không thực hiện thu hoạch ngao trong khu vực mỏ cát; không có văn bản đề nghị gia hạn thời gian thu hoạch ngao trong vùng quy hoạch khai thác cát.

Đặc biệt, trong các ngày 17 - 19/11, một số hộ dân có biểu hiện ngăn cản hoạt động khai thác cát tại mỏ cát vừa được UBND huyện Kiến Thụy thực hiện cưỡng chế tháo dỡ chòi ngao, bàn giao mỏ cát cho doanh nghiệp khai thác cát theo giấy phép khai thác tài nguyên khoáng sản đã được cấp trước đây.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kết luận, các hộ dân không triển khai thu hoạch ngao, không có văn bản xin gia hạn thời gian thu hoạch là cố tình không chấp hành quy định pháp luật. Một số người dân cản trở hoạt động khai thác cát tại mỏ cát cũng như tập trung cắm lều, trại tại khu neo đậu tàu cá, bến cá Quán Chánh (huyện Kiến Thụy) là hành vi vi phạm pháp luật.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu UBND huyện Kiến Thụy chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, xử lý những cá nhân có hành vi chỉ đạo, cầm đầu cản trở hoạt động khai thác cát; tự ý dựng lán trại gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Giao Công an Thành phố chỉ đạo Công an huyện Kiến Thụy bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ trên bờ, đặc biệt là khu neo đậu tàu cá, bến cá Quán Chánh, huyện Kiến Thụy để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với nhân dân vi phạm; tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của một số đối tượng cầm đầu cố tình gây rối an ninh, trật tự, ngăn cản hoạt động khai thác cát các doanh nghiệp khai thác cát trên địa bàn thành phố.

