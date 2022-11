Hải Phòng: Hiện trường vụ taxi mất lái, đâm thẳng vào nhà dân

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 9/11, tại khu vực ngã tư cầu Rế (thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ việc một chiếc xe taxi trong lúc đón khách đã lao thẳng vào nhà dân ven đường. Theo những người chứng kiến tại hiện trường, chiếc taxi hiệu Kia Morning, biển kiểm soát 15A 336.20 thuộc hãng xe Vũ Gia (Hải Phòng). Trong quá trình quay đầu đón khách tại khu vực trên, đã bất ngờ mất kiểm soát đâm sập cửa cuốn, lao thẳng vào trong nhà số 2 đường 208, thị trấn An Dương, huyện An Dương Cú đâm khiến nhiều đồ đạc trong nhà dân bị hư hỏng nặng. Nhiều người dân hiếu kì kéo đến hiện trường. Nhận được tin báo, Công an huyện An Dương đã có mặt, bảo vệ hiện trường, điều phối giao thông và tiếp nhận xác minh làm rõ vụ việc. >>> Mời độc giả xem thêm video Khoảnh khắc ô tô đâm vào showroom khiến 1 người tử vong ở Phú Thọ (Nguồn: THĐT)

