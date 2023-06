Hải Phòng: Phát hiện thi thể phụ nữ trong bao tải

Khoảng 15h chiều 10/6, người dân phát hiện một bao tải nghi chứa thi thể người để bên hè đường thuộc Tổ dân phố Quảng Luận, phường Đa Phúc (Dương Kinh, TP. Hải Phòng).

Bao tải chứa thi thể được người dân phát hiện

Nhận được tin báo, Công an phường phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng, Công an quận Dương Kinh và các cơ quan chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ, trưng cầu giám định cơ quan pháp y.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, bao tải nêu trên bên trong chứa thi thể một nữ giới khoảng trên dưới 20 tuổi , do thi thể bị phù nề nên chưa thể xác định rõ.

Cuối giờ chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã di chuyển thi thể nạn nhân khỏi hiện trường chuyển về nhà xác bệnh viện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Phát hiện thi thể cháy đen trong rẫy vườn tràm ở Quảng Bình: