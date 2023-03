Vụ bắt giữ 7 tấn ngà voi: Thưởng 320 triệu cho các tập thể

Sáng 21/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố trao Quyết định tặng thưởng 320 triệu đồng cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ 7 tấn ngà voi nhập lậu từ châu Phi, qua Cảng Nam Đình Vũ (Hải Phòng).

6 tập thể gồm: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Công an thành phố, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 2, Đội kiểm soát Hải quan, Phòng quản lý rủi ro (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng); Phòng Cảnh sát môi trường (Công an thành phố).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường biểu dương, đánh giá cao các đơn vị đã lập thành tích xuất sắc đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Chiến công này tạo khí thế thi đua tới các cơ quan, lực lượng chức năng, từ đó tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là trên địa bàn thành phố có cảng biển lớn nhất miền Bắc, nơi giao thương, hàng hóa xuất nhập khẩu với khối lượng lớn.

Trước đó, sáng 20/3 tại cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng), Cục Hải quan Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Công an Hải Phòng khám xét, bắt giữ 1 container 20 feet chứa khoảng 7 tấn ngà voi nhập lậu từ châu Phi, là số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại Cảng Hải Phòng.

Lô hàng xuất phát từ Angola, được chuyển tải tại Singapore nhằm che giấu tuyến đường vận chuyển; mô tả tên hàng hóa bằng ngôn ngữ không phổ thông và sử dụng thông tin người nhận hàng không chính xác... Đây là thủ đoạn mới, hết sức tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan Hải quan.

Vụ việc bắt giữ cho thấy sự chủ động, hiệu quả trong công tác nghiên cứu, thu thập thông tin, xác định lô hàng trọng điểm của Cục Hải quan Hải Phòng đã kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng, có tính răn đe hiệu quả đối với các đối tượng khác đang có ý định buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hoá thuộc danh mục CITES về Việt Nam nhằm thu lợi bất chính.

Việc khen thưởng của UBND thành phố đã kịp thời động viên tinh thần các lực lượng làm nhiệm vụ tại cảng cửa ngõ. Được biết, ngay trong đầu tháng 3/2023, UBND thành phố cũng đã tặng thưởng cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ 2 container chứa hơn 600 kg ngà voi nhập lậu từ châu Phi qua Cảng Hải Phòng.

