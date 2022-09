Hải Phòng: Người đàn ông tử vong trong tư thế ngồi trên xe máy

Nạn nhân tử vong trong tư thế ngồi trên xe máy. Ảnh: CTV

Công an xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết, vào khoảng 14h30 ngày 27/9, tại cầu vượt Quán Toan thuộc địa phận thôn 6 Do Nha , xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng, người dân phát hiện một nam giới tử vong trong thế ngồi trên xe máy mang biển số 34 M9- 8035, gục đầu vào đầu xe.