Hải Phòng: Mâu thuẫn, chồng đổ xăng lên người, ôm vợ rồi tự thiêu

Công an huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) đang xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc người chồng đổ xăng lên người, ôm vợ rồi bật lửa tự thiêu xảy ra tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng .

Ảnh cắt từ clip Theo phản ánh của người dân sống gần đó, vợ chồng ông M.V.H (trú tại xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng) và bà Đ.T.H. có mâu thuẫn nhiều ngày.



Khoảng 11h ngày 24/11, hai vợ chồng ông H về nhà mẹ đẻ bà H ở xã Đại Hợp và tại đây, hai vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn gay gắt.

Đến 14h cùng ngày, ông H đi khỏi nhà bố mẹ vợ nên bà H đi tìm. Sau đó, ông H quay lại nhà bố mẹ vợ và dùng dao đe dọa sẽ giết cả nhà bà H. Thấy tình hình trở nên phức tạp và không thể hòa giải, người nhà bà H đã đi báo công an xã.

Khi lực lượng công an xã có mặt, ông H đã tự đổ xăng lên người để đe dọa gia đình nhà vợ. Dù lực lượng chức năng và người dân đã can ngăn và thuyết phục, nhưng bất ngờ ông H ôm vợ, bật lửa với ý định tự thiêu. Ngay lập tức, công an xã và người dân dùng bình phòng cháy để cứu hai vợ chồng ông H. Tuy nhiên, ông H vẫn bị bỏng nặng.

Người dân và cơ quan chức năng đã đưa ông H đi cấp cứu kịp thời. Trong khi đó, vợ ông H chỉ bị bỏng nhẹ ở tay trái.

Hiện, vụ việc đang được công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nam thanh niên đến bãi đất trống livestream cảnh mình treo cổ tự tử: