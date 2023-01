Nhiệt điện Hải Phòng bị phạt và truy thu thuế gần 1,8 tỷ

Cụ thể, HND đã có hành vi kê khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), dẫn đến bị truy thu bổ sung số tiền thuế là 1,4 tỷ đồng. Công ty cũng phải nộp thêm tiền phạt gần 378 triệu đồng, bao gồm tiền phạt kê khai sai thuế TNDN 281 triệu đồng và tiền chậm nộp thuế TNDN 96,6 triệu đồng.



Nói về tình hình kinh doanh, quý 3/2022, HND ghi nhận kết quả tích cực với doanh thu gần 3,070 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế hơn 40.5 tỷ đồng, gần gấp 7 lần cùng kỳ.

HND bị xử phạt thuế ngay từ đầu năm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, HND ghi nhận lãi ròng hơn 578 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ.

Trong một báo cáo cập nhật ngành điện, SSI Research ước tính lợi nhuận sau thuế của HND năm 2022 có thể đạt 542 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ do sản lượng tiêu thụ tăng 7% lên 7,1 tỷ kwh, sản lượng hợp đồng tăng 2% đạt 5,4 tỷ kwh và giá CGM tăng 25-30% trong khi chi phí lãi vay giảm 23% so với cùng kỳ.