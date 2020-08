Hải Phòng: Mâu thuẫn, 2 nhóm thanh niên hỗn chiến, 1 người bị thương

Sáng 28/8, Công an TP Hải Phòng thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến ở khu vực ngã tư Quang Trung, thôn Cẩm Văn, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão.

Vụ hỗn chiến đã làm một chiếc xe ô tô hư hỏng, 1 người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 22h30 ngày 25/8, tại ngã tư Quang Trung thuộc thôn Cẩm Văn, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng, xảy ra xô sát giữa 2 nhóm thanh niên do có mâu thuẫn từ trước. Hai bên với nhiều đối tượng cầm dao, kiếm lao vào đánh nhau.

Vụ hỗn chiến đã khiến Đào Quang Thắng (sinh năm 1989, trú tại xã An Thái, huyện An Lão, TP Hải Phòng) bị thương vùng đầu, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kiến An, TP Hải Phòng. Xe ô tô BKS 16H-8177 do Nguyễn Mạnh Cường điều khiển (cùng nhóm với Đào Quang Thắng) bị vỡ kính chắn gió phía trước, phía sau và cửa lái xe.

Công an huyện An Lão đang tiếp tục điều tra để xử lý.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hai nhóm giang hồ hỗn chiến, một người chết