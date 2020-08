Chân dung 12 Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước

1. Ông Phạm Đại Dương sinh năm 1974, quê quán ở Phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 27/8/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên bầu ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, làm Bí thư Tỉnh ủy. 2. Ông Nguyễn Thành Tâm, sinh năm 1974, quê quán Tây Ninh. Ngày 24/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh bầu ông Nguyễn Thành Tâm, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh làm Bí thư tỉnh ủy. 3. Ông Nguyễn Xuân Ký, sinh năm 1972, quê quán: Nam Định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh bầu ông Nguyễn Xuân Ký, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh làm Bí thư tỉnh ủy. 4. Ông Vũ Đại Thắng, sinh năm 1975, quê quán: Hà Nội. Ông là Uỷ viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT. Tháng 8/2020 ông được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. 5. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, sinh năm 1974, quê quán: Quảng Ngãi. Bà Vân là Uỷ viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch HĐND. Tháng 8/2020, bà Vân được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. 6. Ông Hồ Văn Niên, sinh năm 1975, quê quán: Gia Lai. Ông Niên là Uỷ viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai vào tháng 8/2020, ông Hồ Văn Niên được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Gia Lai. 7. Ông Lê Quang Tùng, sinh năm 1971, quê quán: Hà Tĩnh. Ông Tùng là là Uỷ viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL. Tháng 7/2020, ông Lê Quang Tùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. 8. Ông Thái Thanh Qúy, sinh năm 1976, quê quán: Nghệ An. Ông Qúy là Uỷ viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vào tháng 1/2020, ông Thái Thanh Qúy được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Nghệ An. 9. Ông Nguyễn Hữu Đông, sinh năm 1972, quê quán: Phú Thọ, ông Đông là Uỷ viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Tháng 9/2019, Ông Nguyễn Hữu Đông được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Sơn La. 10. Ông Đặng Quốc Khánh, sinh năm 1976, quê quán: Hà Tĩnh, ông Khánh là Uỷ viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 7/2019, ông Đặng Quốc Khánh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. 11. Ông Phan Văn Mãi, sinh năm 1973, quê quán: Bến Tre, ông Mãi là Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre. Tháng 8/2019, ông Phan Văn Mãi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. 12. Ông Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, quê quán: Kiên Giang, ông Nghị là Uỷ viên BCH T.Ư Đảng. Tháng 10/2015 ông Nghị được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. >>> Xem thêm video: Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý. Nguồn: Báo Nghệ An.

