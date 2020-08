Hải Dương: Gần 1000 người dân thôn Tuyển Cử vỡ òa khi dỡ bỏ lệnh cách ly

Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Bình Giang, đến thời điểm 0 giờ ngày 28/8, tình hình dịch COVID-19 tại thôn Tuyển Cử đã cơ bản được khống chế. Do vậy, UBND huyện Bình Giang đã quyết định dỡ bỏ lệnh cách ly tại thôn này.



Đúng 0 giờ ngày 28/8, toàn bộ thôn Tuyển Cử đã được dỡ bỏ lệnh cách ly trong sự vui mừng phấn khởi của người dân. Hàng trăm người dân ở đây đã có mặt tại các chốt kiểm soát để chứng kiến thời khắc đặc biệt này. Họ không dấu nổi niềm hạnh phúc, vui mừng sau 17 ngày cách ly để phòng dịch.

0h đêm ngày 28/8, toàn bộ thôn tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương được dở bỏ lệnh cách ly.

Ông Dương Văn Khu, người dân thôn Tuyển Cử xúc động chia sẻ, trong suốt 17 ngày qua, toàn bộ người dân trong thôn không bước chân ra ngoài. Cuộc sống có nhiều xáo trộn nhưng mọi người đều chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong những ngày qua, lực lượng chức năng gồm công an, quân đội, y tế, cán bộ đoàn thể, trong đó có lực lượng tình nguyện viên nhiều ngày liên tiếp chưa được về nhà. Ngay sau khi dỡ bỏ lệnh cách ly, các lều bạt dã chiến được thu dọn.

Người dân nghe đọc quyết định dỡ bỏ phong tỏa.

Ngày 13/8, UBND tỉnh Hải Dương đã ra quyết định số 2326-QĐ-UBND giao UBND huyện Bình Giang tổ chức cách ly toàn bộ thôn Tuyển Cử gồm 253 hộ, 859 khẩu sau khi phát hiện ca bệnh số 867 dương tính với COVID-19.

Trước đó, ngày 11/8, ngay sau khi có thông tin ban đầu về người bệnh liên quan, chính quyền địa phương đã lên kế hoạch triển khai phương án thành lập các chốt kiểm dịch, cách ly trên địa bàn thôn Tuyển Cử. Trong 17 ngày thực hiện cách ly, chính quyền địa phương và toàn thể người dân đã nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Toàn thôn không phát hiện them ca mắc bệnh mới, các trường hợp F1, F2 thuộc diện phải lấy mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính.

Niềm vui của người dân thôn Tuyển Cử sau 17 ngày bị cách ly phòng dịch.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 27/8, UBND tỉnh Hải Dương quyết định gia hạn thiết lập vùng cách ly y tế tại khu phố Ngô Quyền, TP.Hải Dương để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. Theo quyết định, gia hạn thời gian thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu phố Ngô Quyền từ số nhà 20 đến số nhà 98 phố Ngô Quyền gồm: phần nhà, đất của các hộ và phần vườn hoa, vỉa hè phố Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão. Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế phải bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly. Thời gian áp dụng 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 28/8.

Chốt kiểm soát vào thôn Tuyển Cử được dỡ bỏ.

UBND tỉnh Hải Dương giao UBND TP.Hải Dương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Giao thông vận tải, Y tế thiết lập ngay chốt kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ vùng cách ly y tế trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành.

Người dân đã trở lại cuộc sống bình thường.

Báo cáo của Ban phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, từ 25/7 đến nay Hải Dương có 20 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 16 ca bệnh ghi nhận mắc ở cộng đồng.

Liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương, đến thời điểm hiện tại, ổ dịch này đã cơ bản được khống chế. Các cơ quan chúc năng đã truy vết được 1458 F1, 7301 F2 và các ly tập trung 936 trường hợp, phong tỏa 0 khu dân cư nơi có các ca bện liên quan ổ dịch này.

Ổ dịch mới tại ngã tư Thanh Xá, xã Liên Hồng, TP Hải Dương đã truy vết được 820 F1 và 350 F2 liên quan 3 ca nhiễm trong một gia đình tại đây.

Tính từ đầu vụ dịch đến giờ, toàn tỉnh Hải Duong đã tổ chức cách ly 19.614 người, trong đó cách ly tập trung 5679 người. Hiện còn đang cách ly 1926 (cách ly tập trung 806, còn lại đang cách ly tại nhà).

Đến thời điểm này, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành 4 Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với 9 cụm dân cư/khu phố để ngăn chặn sự lây làn của dịch bệnh. Đồng thời, thành lập 8.101 tổ “Covid cộng đồng” với 16.750 người tham gia: Đây là lực lượng quan trọng hỗ trợ chính quyền và các lực lượng chức năng trong việc tuyên truyền, giám sát và phát hiện các trường hợp nghi nhiễm trong cộng đồng.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hải Dương báo cáo 3 ca nhiễm khi rời khu cách ly: Đây là 3 trường hợp trong số 150 người Việt Nam trở về từ LB Nga, được cách ly tại trung đoàn 125 (phường Cộng Hòa, TP Chí Linh) từ ngày 11/8 đến ngày 25/8/2020. Ngày 23/8/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 (lần 1 tất cả đều âm tính), do thiếu sót trong trao đổi thông tin giữa cơ quan y tế và Trung đoàn 125 nên sáng ngày 25/8/2020 Trung đoàn 125 đã tổ chức bàn giao 150 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương. Đầu giờ chiều ngày 25/8/2020, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương trả lời có 3 mẫu dương tính với SARS-CoV-2, ngay lập tức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Trung đoàn 125 liên hệ ngay với các ca bệnh, những người cùng phòng và các đơn vị y tế ở các địa phương. Đến đêm ngày 25/8 ca bệnh 1033, 1034 đã được đưa vào bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương điều trị, ca bệnh 1032 được đưa đến BV Nhiệt đới TW cơ sở 2 điều trị. Tại Hải Dương các trường hợp tiếp xúc gần với 2 ca bệnh đã được cách ly tập trung, Hà Nội có 6 trường hợp tiếp xúc gần đã được cách ly và các trường hợp cùng phòng với 3 ca bệnh đã được cách ly tập trung khi về đến địa phương. Hiện tại sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định.

